嘉義1歲多男童被狗咬傷 防治所帶走「黑輪」…飼主心碎說話了

嘉義縣義竹鄉1歲多男童前天晚上被狗咬傷，臉部多處撕裂傷送醫，傷口很深，甚至穿透臉頰至口腔，目前仍在醫院治療觀察。嘉義縣家畜疾病防治所今下午會同警察至飼主家，使用吹箭將狗麻醉，再抬進動物運輸籠，將沒入送進收容中心，持續釐清飼主責任。

顏姓飼主說，狗的名字叫「黑輪」，是阿嬤抱回來養，起初會上狗鏈，後來阿嬤失智變得很躁動，經常把狗鏈解開，有次阿嬤被狗鏈纏住腳，在斜坡摔倒受傷，擔心阿嬤又受傷，再加上狗沒有咬人紀錄，後來就沒有再用狗鏈，狗都在附近活動，晚上會進屋睡覺。

顏姓飼主說，狗已經養在家裡5年了，平時照顧躁動的阿嬤就心力交瘁，很難有力氣再去照顧狗，且黑輪有植入晶片，家人都對牠有感情，不可能棄養，完全沒想到會咬小孩，看到黑輪被麻醉針射中，最後倒地的畫面，內心非常不捨，也對男童及家屬感到很抱歉。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，動保法第7條規定飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產，若違反規定造成他人生命或身體傷害，主管機關得逕行沒入飼主動物，呼籲飼主應善盡管理責任，出入公共場合應牽繩陪同。