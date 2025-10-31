快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

聽新聞
0:00 / 0:00

山羌竄入北市文山區早餐店 動保處擔心受驚嚇猝死即刻救援

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市景華街128巷一家早餐店有山羌闖入，動保處救援，捕獲後野放。圖／北市動保處提供
台北市景華街128巷一家早餐店有山羌闖入，動保處救援，捕獲後野放。圖／北市動保處提供

北市文山區景華街128巷一家早餐店昨天中午有山羌闖入，因山羌生性敏感、膽小，四處逃竄，北市動保處立刻派員前往救援，現場觀察山羌行動自如，捕獲後後，盡速於山區野放。

動物救援隊代理隊長陳瑞濱技正指出，因為山羌是很膽小的動物，民眾如有發現山羌誤闖入室內，應立即通報動保處處理，並遠離山羌，以免山羌緊迫易受驚嚇猝死。

動保處指出，山羌天生敏感，即使只是單純運送或醫療檢查，過度的緊迫感都有可能導致休克甚至死亡。北市信義區一處社區大樓地下室，也驚見一隻野生山羌亂竄，讓住戶嚇了一跳。若民眾遇見山羌誤入市區建築或受傷需救援，可先遠處觀察減少對山羌的驚擾，並立即撥打1959動物保護專線或1999市民專線通報，尋求專業人員協助。

陳瑞濱表示，山羌為一般類野生動物，依野生動物保育法之規定，任意捕捉之一般類野生動物如山羌，可處6萬元以上、30萬元以下罰款。

山羌 動物 北市

延伸閱讀

影／台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

北市5天廚餘激增至900噸 外縣市混入？蔣萬安回應了

廚房防火意識仍須提高 北市消籲人不離火5要訣

北市議員提聯開宅賣新北成社宅「當李四川政見」 新北出招了

相關新聞

山羌竄入北市文山區早餐店 動保處擔心受驚嚇猝死即刻救援

台北市文山區景華街128巷一家早餐店昨天中午有山羌闖入，因山羌生性敏感、膽小，四處逃竄，北市動保處立刻派員前往救援，現場...

小貓困牆縫...新北動保員合力工廠員工拆牆救出 闆娘決定「收編了」

新北八里一間工廠員工日前上班時發現有一隻小貓受困在鐵皮外牆縫隙內，通報動保處派員前往救援，最後在工廠老闆娘及員工合力協助...

【動物冷知識】名字大誤會！火雞不來自土耳其、企鵝名竟是「借來的」

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？住在南半球的企鵝，他們的英文名稱penguin ，原先可能是另一種來自北半球鳥類的的稱呼！？

毛寶貝車禍重傷難復原 新北動保處人道處理助安寧離世

新北市動保處近日在貢寮雙澳地區接獲民眾通報，發現有犬隻疑似遭車禍受傷，經獸醫檢查確認脊椎斷裂錯位、後肢癱瘓且無法進食，動...

台北動物園111年園慶 休士頓動物園送羚羊、台美藝術家共創壁畫

台北市立動物園今天舉辦建園111周年園慶生日嘉年華活動，截至下午4時吸引5418人共襄盛舉。園方分享，今年台美合作不只休...

【動物冷知識】雨越大越興奮？雨季竟是水豚君的「繁殖關鍵｣

哈囉大家好，我是帽帽！最近受到東北季風及低氣壓影響，連日大雨沒有停的，在家不出門都快發霉了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。