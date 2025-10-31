山羌竄入北市文山區早餐店 動保處擔心受驚嚇猝死即刻救援

台北市文山區景華街128巷一家早餐店昨天中午有山羌闖入，因山羌生性敏感、膽小，四處逃竄，北市動保處立刻派員前往救援，現場觀察山羌行動自如，捕獲後後，盡速於山區野放。

動物救援隊代理隊長陳瑞濱技正指出，因為山羌是很膽小的動物，民眾如有發現山羌誤闖入室內，應立即通報動保處處理，並遠離山羌，以免山羌緊迫易受驚嚇猝死。

動保處指出，山羌天生敏感，即使只是單純運送或醫療檢查，過度的緊迫感都有可能導致休克甚至死亡。北市信義區一處社區大樓地下室，也驚見一隻野生山羌亂竄，讓住戶嚇了一跳。若民眾遇見山羌誤入市區建築或受傷需救援，可先遠處觀察減少對山羌的驚擾，並立即撥打1959動物保護專線或1999市民專線通報，尋求專業人員協助。

陳瑞濱表示，山羌為一般類野生動物，依野生動物保育法之規定，任意捕捉之一般類野生動物如山羌，可處6萬元以上、30萬元以下罰款。