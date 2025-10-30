快訊

小貓困牆縫...新北動保員合力工廠員工拆牆救出 闆娘決定「收編了」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動保員方英傑與公司員工合力成功救出小貓。圖／新北市動保處提供
動保員方英傑與公司員工合力成功救出小貓。圖／新北市動保處提供

新北八里一間工廠員工日前上班時發現有一隻小貓受困在鐵皮外牆縫隙內，通報動保處派員前往救援，最後在工廠老闆娘及員工合力協助下成功救援將貓咪救出，小貓咪本身外觀上並無明顯外傷，十分有活力，最後老闆娘決定要認養這隻很有緣分的小貓。

通報人林小姐表示，當天上午發現在公司二樓靠近地板處，一直傳出小貓的叫聲，擔心小貓沒辦法自行爬出，因此趕快聯繫動保處協助。

動保員方英傑到達現場後，與兩位員工合力將兩層地板拆開，沒想到還是沒找到小貓的蹤跡，後來到一樓重新聆聽聲音來源後，確定小貓就卡在玻璃門和封死的牆壁之間，而老闆娘很果斷地說「拆」，救援人員使用槌子將玻璃門敲破後，果然有看到小貓，但貓咪又鑽到轉角深處，甚至還向上爬，讓救援行動增添變數。

方英傑表示，他和現場公司人員討論後，決定直接鋸開辦公室內部的牆壁，在鋸出一個洞後手伸入能碰到小貓的腳，但由於嘗試輕拉後沒辦法直接將小貓拉出，因此又鋸一個靠近小貓頭部上方的洞來方便救出，雖然在伸手抱出貓的過程中被小貓咬了多次，所幸最後終於順利將貓咪從牆壁中救出，開心的是，老闆娘在還沒救出小貓前，就說決定要認養，讓這件救援案有了完美溫馨的結果。

動保處表示，感謝溫暖且熱心的民眾在救援當下給予適當的協助讓這次的動物救援行動能夠順利完成。動保處提醒，由於動物救援案件狀況非常多變，也都具有一定的危險性，因此民眾如果有發現動物需要救助時，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話(02-29596353)報案，動保處將盡速派員前去救援。

動保員方英傑到達現場後，與兩位員工合力將兩層地板拆開。圖／新北市動保處提供
動保員方英傑到達現場後,與兩位員工合力將兩層地板拆開。圖／新北市動保處提供
動保員方英傑表示，他和現場公司人員討論後，決定直接鋸開辦公室內部的牆壁，在鋸出一個洞後手伸入能碰到小貓的腳。圖／新北市動保處提供
動保員方英傑表示,他和現場公司人員討論後,決定直接鋸開辦公室內部的牆壁,在鋸出一個洞後手伸入能碰到小貓的腳。圖／新北市動保處提供
救援人員使用槌子將玻璃門敲破後，果然有看到小貓，但貓咪又鑽到轉角深處，甚至還向上爬，讓救援行動增添變數。圖／新北市動保處提供
救援人員使用槌子將玻璃門敲破後,果然有看到小貓,但貓咪又鑽到轉角深處,甚至還向上爬,讓救援行動增添變數。圖／新北市動保處提供
動保員方英傑與公司員工成功救援小貓後一起合影。圖／新北市動保處提供
動保員方英傑與公司員工成功救援小貓後一起合影。圖／新北市動保處提供
被救出的小貓很有活力，也順利被公司老闆娘認養。圖／新北市動保處提供
被救出的小貓很有活力,也順利被公司老闆娘認養。圖／新北市動保處提供

