小貓困牆縫...新北動保員合力工廠員工拆牆救出 闆娘決定「收編了」

新北八里一間工廠員工日前上班時發現有一隻小貓受困在鐵皮外牆縫隙內，通報動保處派員前往救援，最後在工廠老闆娘及員工合力協助下成功救援將貓咪救出，小貓咪本身外觀上並無明顯外傷，十分有活力，最後老闆娘決定要認養這隻很有緣分的小貓。

通報人林小姐表示，當天上午發現在公司二樓靠近地板處，一直傳出小貓的叫聲，擔心小貓沒辦法自行爬出，因此趕快聯繫動保處協助。

動保員方英傑到達現場後，與兩位員工合力將兩層地板拆開，沒想到還是沒找到小貓的蹤跡，後來到一樓重新聆聽聲音來源後，確定小貓就卡在玻璃門和封死的牆壁之間，而老闆娘很果斷地說「拆」，救援人員使用槌子將玻璃門敲破後，果然有看到小貓，但貓咪又鑽到轉角深處，甚至還向上爬，讓救援行動增添變數。

方英傑表示，他和現場公司人員討論後，決定直接鋸開辦公室內部的牆壁，在鋸出一個洞後手伸入能碰到小貓的腳，但由於嘗試輕拉後沒辦法直接將小貓拉出，因此又鋸一個靠近小貓頭部上方的洞來方便救出，雖然在伸手抱出貓的過程中被小貓咬了多次，所幸最後終於順利將貓咪從牆壁中救出，開心的是，老闆娘在還沒救出小貓前，就說決定要認養，讓這件救援案有了完美溫馨的結果。