【動物冷知識】名字大誤會！火雞不來自土耳其、企鵝名竟是「借來的」
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？住在南半球的企鵝，他們的英文名稱penguin ，原先可能是另一種來自北半球鳥類的的稱呼！？
怎麼一南一北的兩鳥，會共用同一個名稱呢？今天我們一起來看看3個動物英文名稱的冷知識吧！
火雞的英文是Turkey土耳其，在土耳其被叫做印度Hindi，在印度被叫做秘魯Peru。
不過其實火雞來自於北美，會被稱為土耳其的原因，可能是當初跨國貿易的關係，英國誤以為火雞來自土耳其而造成的一連串誤會。
不過土耳其也在2022年時改名為Türkiye，現在火雞可以獨佔Turkey了( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )👍
豹的英文名稱Leopard，詞源來自古希臘語演變而來的，leo（獅子）+pard(有斑點的），直譯可稱為有斑點的獅子！
企鵝英文的名稱Penguin，有一說原先是用來稱呼生活在北極圈附近的大海雀，探險家在南半球發現與大海雀外型相似的企鵝後，便也以Penguin稱呼企鵝。
後來大海雀在19世紀，因人類過度獵殺而滅絕了，企鵝繼承了Penguin的名稱繼續存活下來。
大海雀與企鵝一南一北，兩者並非密切親緣，企鵝卻繼承了大海雀的名稱存活至今，這也是動物界一種浪漫的巧合🥲
