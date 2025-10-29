快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

【動物冷知識】名字大誤會！火雞不來自土耳其、企鵝名竟是「借來的」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？住在南半球的企鵝，他們的英文名稱penguin ，原先可能是另一種來自北半球鳥類的的稱呼！？

怎麼一南一北的兩鳥，會共用同一個名稱呢？今天我們一起來看看3個動物英文名稱的冷知識吧！

火雞的英文是Turkey土耳其，在土耳其被叫做印度Hindi，在印度被叫做秘魯Peru。

不過其實火雞來自於北美，會被稱為土耳其的原因，可能是當初跨國貿易的關係，英國誤以為火雞來自土耳其而造成的一連串誤會。

不過土耳其也在2022年時改名為Türkiye，現在火雞可以獨佔Turkey了( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )👍

豹的英文名稱Leopard，詞源來自古希臘語演變而來的，leo（獅子）+pard(有斑點的），直譯可稱為有斑點的獅子！

企鵝英文的名稱Penguin，有一說原先是用來稱呼生活在北極圈附近的大海雀，探險家在南半球發現與大海雀外型相似的企鵝後，便也以Penguin稱呼企鵝。

後來大海雀在19世紀，因人類過度獵殺而滅絕了，企鵝繼承了Penguin的名稱繼續存活下來。

大海雀與企鵝一南一北，兩者並非密切親緣，企鵝卻繼承了大海雀的名稱存活至今，這也是動物界一種浪漫的巧合🥲

參考資料：123

企鵝 土耳其 英文 獅子 繼承

帽子-Hatto

追蹤

相關新聞

【動物冷知識】名字大誤會！火雞不來自土耳其、企鵝名竟是「借來的」

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？住在南半球的企鵝，他們的英文名稱penguin ，原先可能是另一種來自北半球鳥類的的稱呼！？

毛寶貝車禍重傷難復原 新北動保處人道處理助安寧離世

新北市動保處近日在貢寮雙澳地區接獲民眾通報，發現有犬隻疑似遭車禍受傷，經獸醫檢查確認脊椎斷裂錯位、後肢癱瘓且無法進食，動...

台北動物園111年園慶 休士頓動物園送羚羊、台美藝術家共創壁畫

台北市立動物園今天舉辦建園111周年園慶生日嘉年華活動，截至下午4時吸引5418人共襄盛舉。園方分享，今年台美合作不只休...

【動物冷知識】雨越大越興奮？雨季竟是水豚君的「繁殖關鍵｣

哈囉大家好，我是帽帽！最近受到東北季風及低氣壓影響，連日大雨沒有停的，在家不出門都快發霉了。

新北首度人工孵化黑眉錦蛇成功 11條小蛇野放重返山林

10月21日適逢美國「爬蟲日」，新北市傳來令人振奮的生態保育佳音。新北市動保處今宣布，今年6月接獲消防隊轉交一籠黑眉錦蛇...

雙證加持！桃消搜救犬 Emma 傷癒復出獲IRO廣域搜索認證

桃園市政府消防局搜救犬隊再傳捷報！特搜大隊搜救犬小組領犬員吳曜任與搜救犬Emma日前通過IRO（國際搜救犬組織）廣域搜索...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。