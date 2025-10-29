快訊

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

阿里山國家森林遊樂區 保育類帝雉整年可見遊客勿擾

中央社／ 嘉義縣29日電

阿里山國家森林遊樂區內，保育類野生動物帝雉頻繁出沒，林業及自然保育署嘉義分署今天呼籲遊客，遇見帝雉不要驚呼嚇到牠們，遠觀即可；且勿近距離拍照、攝影打擾帝雉覓食。

阿里山國家森林遊樂區臉書（Facebook）粉絲專頁最新貼文，分享「身著亮眼寶藍禮服有著長長美麗尾羽的公帝雉，帶著女友悠然自在的在風雨中的草地上覓食」影片，並呼籲遊客賞鳥時不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞及不捕捉，讓牠們在適合的棲地繁衍成長。

林保署嘉義分署今天告訴中央社記者，阿里山國家森林遊樂區內的小笠原觀景平台、祝山停機坪、塔山步道、對高岳等處，常會見到帝雉身影。

嘉義分署強調，阿里山森林遊樂區內一整年都可見到帝雉，牠們有時候早上7時許，有時下午2、3時外出覓食，到阿里山的遊客遇見機率很大，請勿打擾牠們。

嘉義分署說明，帝雉又稱黑長尾雉，是台灣特有種鳥類，也是象徵台灣的國鳥，牠們棲息於海拔1800公尺以上的高山森林，雄鳥羽色華麗、長尾飄逸，被譽為「迷霧中的王者」，雌鳥則低調樸素，展現自然的保護色；帝雉個性害羞又謹慎，是台灣山林生態中珍貴指標物種。

阿里山 嘉義 森林遊樂區

延伸閱讀

阿里山限定蒸機列車啟動 乘百年黑頭仔遊楓紅秘境

阿里山鄒族部落旅遊節12月登場 體驗文化美食抽萬元禮

林保署推免費阿里山蕨類微觀之旅 2場次限80人

松蘿裡的明珠新書發表 揭百年阿里山貴賓館面紗

相關新聞

毛寶貝車禍重傷難復原 新北動保處人道處理助安寧離世

新北市動保處近日在貢寮雙澳地區接獲民眾通報，發現有犬隻疑似遭車禍受傷，經獸醫檢查確認脊椎斷裂錯位、後肢癱瘓且無法進食，動...

台北動物園111年園慶 休士頓動物園送羚羊、台美藝術家共創壁畫

台北市立動物園今天舉辦建園111周年園慶生日嘉年華活動，截至下午4時吸引5418人共襄盛舉。園方分享，今年台美合作不只休...

【動物冷知識】雨越大越興奮？雨季竟是水豚君的「繁殖關鍵｣

哈囉大家好，我是帽帽！最近受到東北季風及低氣壓影響，連日大雨沒有停的，在家不出門都快發霉了。

新北首度人工孵化黑眉錦蛇成功 11條小蛇野放重返山林

10月21日適逢美國「爬蟲日」，新北市傳來令人振奮的生態保育佳音。新北市動保處今宣布，今年6月接獲消防隊轉交一籠黑眉錦蛇...

雙證加持！桃消搜救犬 Emma 傷癒復出獲IRO廣域搜索認證

桃園市政府消防局搜救犬隊再傳捷報！特搜大隊搜救犬小組領犬員吳曜任與搜救犬Emma日前通過IRO（國際搜救犬組織）廣域搜索...

北市立動物園白犀牛「犀慧」辭世 享壽38歲

白犀牛「犀慧」（母）於18日中午離世，享壽38歲。10月18日中午12時40分，服務中心接獲遊客通報，非洲動物區有白犀牛倒臥在地。保育員於12時42分抵達現場時，白犀牛「犀慧」已躺臥不起，據初步詢問在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。