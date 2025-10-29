阿里山國家森林遊樂區 保育類帝雉整年可見遊客勿擾

阿里山國家森林遊樂區內，保育類野生動物帝雉頻繁出沒，林業及自然保育署嘉義分署今天呼籲遊客，遇見帝雉不要驚呼嚇到牠們，遠觀即可；且勿近距離拍照、攝影打擾帝雉覓食。

阿里山國家森林遊樂區臉書（Facebook）粉絲專頁最新貼文，分享「身著亮眼寶藍禮服有著長長美麗尾羽的公帝雉，帶著女友悠然自在的在風雨中的草地上覓食」影片，並呼籲遊客賞鳥時不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞及不捕捉，讓牠們在適合的棲地繁衍成長。

林保署嘉義分署今天告訴中央社記者，阿里山國家森林遊樂區內的小笠原觀景平台、祝山停機坪、塔山步道、對高岳等處，常會見到帝雉身影。

嘉義分署強調，阿里山森林遊樂區內一整年都可見到帝雉，牠們有時候早上7時許，有時下午2、3時外出覓食，到阿里山的遊客遇見機率很大，請勿打擾牠們。

嘉義分署說明，帝雉又稱黑長尾雉，是台灣特有種鳥類，也是象徵台灣的國鳥，牠們棲息於海拔1800公尺以上的高山森林，雄鳥羽色華麗、長尾飄逸，被譽為「迷霧中的王者」，雌鳥則低調樸素，展現自然的保護色；帝雉個性害羞又謹慎，是台灣山林生態中珍貴指標物種。