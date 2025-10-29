稀有偽虎鯨命喪澎湖海域 中華鯨豚協會：解剖採樣

快訊

中央社／ 澎湖縣29日電

一隻近5公尺長的稀有「偽虎鯨」，今天被發現擱淺在澎湖吉貝北方岸際，可惜已告氣絕，中華鯨豚協會今天下午專程前往剖檢採樣，了解鯨豚死亡原因。

澎湖岸巡吉貝安檢所上午8時30分執行岸際巡邏時，在吉貝北方岸際沙灘上發現一隻死亡的鯨豚，立即向澎湖縣農漁局通報處理。

澎湖農漁局表示，在吉貝岸際沙灘上發現的死亡鯨豚，體長達4.5公尺，重逾1000公斤左右，目前由安檢單位協助以帆布或大垃圾袋等暫置。中華鯨豚協會在外觀辨識，為稀有的「偽虎鯨」，且死亡時間不久，極具解剖研究價值，下午將前往進行解剖採樣，了解鯨豚死亡原因。

澎湖農漁局表示，死亡的「偽虎鯨」，水名「黑鯃」，在台灣宜蘭、屏東和澎湖等四周海域可見，偶爾會與瓶鼻海豚共游。

