稀有偽虎鯨命喪澎湖海域 中華鯨豚協會：解剖採樣
一隻近5公尺長的稀有「偽虎鯨」，今天被發現擱淺在澎湖吉貝北方岸際，可惜已告氣絕，中華鯨豚協會今天下午專程前往剖檢採樣，了解鯨豚死亡原因。
澎湖岸巡吉貝安檢所上午8時30分執行岸際巡邏時，在吉貝北方岸際沙灘上發現一隻死亡的鯨豚，立即向澎湖縣農漁局通報處理。
澎湖農漁局表示，在吉貝岸際沙灘上發現的死亡鯨豚，體長達4.5公尺，重逾1000公斤左右，目前由安檢單位協助以帆布或大垃圾袋等暫置。中華鯨豚協會在外觀辨識，為稀有的「偽虎鯨」，且死亡時間不久，極具解剖研究價值，下午將前往進行解剖採樣，了解鯨豚死亡原因。
澎湖農漁局表示，死亡的「偽虎鯨」，水名「黑鯃」，在台灣宜蘭、屏東和澎湖等四周海域可見，偶爾會與瓶鼻海豚共游。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言