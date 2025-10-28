毛寶貝車禍重傷難復原 新北動保處人道處理助安寧離世

新北市動保處近日在貢寮雙澳地區接獲民眾通報，發現有犬隻疑似遭車禍受傷，經獸醫檢查確認脊椎斷裂錯位、後肢癱瘓且無法進食，動保處隨即啟動人道處理機制，協助犬隻走完生命最後一程。

動保處指出，救援人員抵達現場時未見蹤影，正準備離開時聽見草叢傳出微弱聲響，循聲尋找後，發現一隻重傷犬蜷縮其中，脊柱明顯拱起、無法站立，該犬送往毛寶貝醫療中心後接受X光檢查，確認脊椎嚴重錯位，難以復原，加上犬隻僅能飲水無法進食，顯示傷勢已嚴重影響其生活品質。經獸醫專業評估，依據動物保護法及相關指標，啟動人道處理流程，以減輕其痛苦。

動保處表示，新北市目前採行「毛寶貝三級醫療制度」，針對收容及通報救援動物，第一線由八大動物之家獸醫初步診斷，必要時轉送第二線的板橋毛寶貝醫療中心進行進一步治療，並由委外獸醫團隊支援。若遇更複雜病例，則會交由台大教學動物醫院處理，建立完善的醫療網絡。

不過，並非所有傷病都能治癒。動保處強調，自106年動保法修正後，針對重病無法治癒、患法定傳染病或影響公共安全的動物，須由獸醫師依照專業判斷與評估指標執行人道處理，必要時也會召集動保團體與獸醫代表共同審議，確保每一例都謹慎面對、保障動物福祉。