澎湖野放11隻保育類海龜 風雨中重返大海

11隻保育類綠蠵龜、玳瑁及欖蠵龜今天在馬公嵵裡海域野放，在澎南等3所國中小近百名師生加油聲中，牠們冒著風雨奮力前行，重返大海，也讓學生更了解海洋保育與永續發展的重要性。

澎湖縣政府與海洋委員會海洋保育署舉辦今天的野放活動，由澎湖縣農漁局長陳高樑、無黨籍縣議員蘇陳綉色及海保署與海巡署人員共同參與。澎南國中、嵵裡國小與興仁國小等校近百名師生也到場見證海龜重返大海的感人時刻。

陳高樑表示，這次野放的11隻海龜中，9隻是望安綠蠵龜保育區先前孵化、活動力較弱而救出的稚龜；另有欖蠵龜及玳瑁各1隻，因健康不佳擱淺岸際，經熱心民眾及岸巡人員通報後，送至澎湖漁業生物研究中心救治。經過1年多照護，活動狀況均良好，經評估符合野放標準後，今日順利重返海洋。

活動現場除野放儀式外，並安排海洋保育類野生動物教育宣導及有獎徵答，讓學生在寓教於樂中學習，增進對海洋保育的認識。

澎湖漁業生物研究中心表示，近28年來共收容超過660隻保育類海龜，野放約400隻，目前中心仍收容近20隻保育海龜。