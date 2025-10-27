快訊

議長張峻怒踹桌影片曝光！嗆「欺負光復人」 傅崐萁喊告

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

澎湖野放11隻保育類海龜 風雨中重返大海

中央社／ 澎湖縣27日電

11隻保育類綠蠵龜、玳瑁及欖蠵龜今天在馬公嵵裡海域野放，在澎南等3所國中小近百名師生加油聲中，牠們冒著風雨奮力前行，重返大海，也讓學生更了解海洋保育與永續發展的重要性。

澎湖縣政府與海洋委員會海洋保育署舉辦今天的野放活動，由澎湖縣農漁局長陳高樑、無黨籍縣議員蘇陳綉色及海保署與海巡署人員共同參與。澎南國中、嵵裡國小與興仁國小等校近百名師生也到場見證海龜重返大海的感人時刻。

陳高樑表示，這次野放的11隻海龜中，9隻是望安綠蠵龜保育區先前孵化、活動力較弱而救出的稚龜；另有欖蠵龜及玳瑁各1隻，因健康不佳擱淺岸際，經熱心民眾及岸巡人員通報後，送至澎湖漁業生物研究中心救治。經過1年多照護，活動狀況均良好，經評估符合野放標準後，今日順利重返海洋。

活動現場除野放儀式外，並安排海洋保育類野生動物教育宣導及有獎徵答，讓學生在寓教於樂中學習，增進對海洋保育的認識。

澎湖漁業生物研究中心表示，近28年來共收容超過660隻保育類海龜，野放約400隻，目前中心仍收容近20隻保育海龜。

野放 澎湖縣 海龜

延伸閱讀

澎湖菓葉社區營造計畫 推Q版玻璃龜傳承乞龜文化

新北首度人工孵化黑眉錦蛇成功 11條小蛇野放重返山林

捉蛇也救蛇 新北人工孵化黑眉錦蛇野放

88歲周遊空中驚魂遇大事！ 澎湖遇帥軍官「阿姑親一下」

相關新聞

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

哈囉大家好，我是帽帽！猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

台北動物園111年園慶 休士頓動物園送羚羊、台美藝術家共創壁畫

台北市立動物園今天舉辦建園111周年園慶生日嘉年華活動，截至下午4時吸引5418人共襄盛舉。園方分享，今年台美合作不只休...

【動物冷知識】雨越大越興奮？雨季竟是水豚君的「繁殖關鍵｣

哈囉大家好，我是帽帽！最近受到東北季風及低氣壓影響，連日大雨沒有停的，在家不出門都快發霉了。

新北首度人工孵化黑眉錦蛇成功 11條小蛇野放重返山林

10月21日適逢美國「爬蟲日」，新北市傳來令人振奮的生態保育佳音。新北市動保處今宣布，今年6月接獲消防隊轉交一籠黑眉錦蛇...

雙證加持！桃消搜救犬 Emma 傷癒復出獲IRO廣域搜索認證

桃園市政府消防局搜救犬隊再傳捷報！特搜大隊搜救犬小組領犬員吳曜任與搜救犬Emma日前通過IRO（國際搜救犬組織）廣域搜索...

北市立動物園白犀牛「犀慧」辭世 享壽38歲

白犀牛「犀慧」（母）於18日中午離世，享壽38歲。10月18日中午12時40分，服務中心接獲遊客通報，非洲動物區有白犀牛倒臥在地。保育員於12時42分抵達現場時，白犀牛「犀慧」已躺臥不起，據初步詢問在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。