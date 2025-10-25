台北動物園111年園慶 休士頓動物園送羚羊、台美藝術家共創壁畫

台北市立動物園今天舉辦建園111周年園慶生日嘉年華活動，截至下午4時吸引5418人共襄盛舉。園方分享，今年台美合作不只休士頓動物園下月將送來一隻雄性山地斑哥條紋羚，也有台美藝術家跨海合作，在園內教育中心外牆共創壁畫，小彩蛋則在非洲動物區。

動物園表示，今年適逢台北與美國休士頓市建立姊妹市情誼64年，休士頓動物園也為瀕危的「山地條紋斑哥羚」族群與台北動物園合作，將於11月送來一隻雄性山地斑哥條紋羚，延續族群遺傳多樣性。

園方說，特別在動物園建園111周年之際，邀請台灣知名塗鴉藝術家周紹瑋Bounce與美國休士頓市著名塗鴉藝術家GONZO247（Mario Enrique Figueroa, Jr.）第三度跨海合作，在動物園教育中心兩側外牆，共同創作充滿野性與生命力的壁畫「I Love Hou & I Love You」系列作品「敘」。

外牆壁畫兩側以2位藝術家截然不同的風格呈現，可看見GONZO247選擇休士頓動物園裡的科摩多龍、雲豹及色彩豐富的粉頭果鳩、彩虹甲蟲，也將休士頓的天際線和太空巨蛋帶入畫中；另特別描繪休士頓動物園在婆羅洲、爪哇等地支持的野外保育穿山甲計畫。

Bounce則以亞洲動物紅毛猩猩、亞洲象、網紋蟒、三線潮龜（馬來彩河龜）為主題，與台灣意象的台灣萍蓬草、台灣山菊、艷紅鹿子百合相互呼應，背景中也可以看到他以北門表現台北的歷史地景。

動物園透露小彩蛋，2位藝術家也在山地條紋斑哥羚所在的非洲動物區，各自彩繪一半的山地條紋斑哥羚頭部，串聯2面壁畫，以藝術揭示台北、休士頓2動物園在保育上的深厚情誼與未來展望。