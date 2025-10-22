【動物冷知識】雨越大越興奮？雨季竟是水豚君的「繁殖關鍵｣

哈囉大家好，我是帽帽！

最近受到東北季風及低氣壓影響，連日大雨沒有停的，在家不出門都快發霉了。

那野外的動物在幹嘛呢？今天我們一起來看看3個動物跟雨天的冷知識吧！

下雨天不能出門，待在家很煩躁，心情都跟著EMO嗎？水豚跟你說NO！！

水豚是一種愛水成癡的動物，他們的耳朵、眼睛、鼻孔都長在靠近頭部頂端的位置，讓他們可以幾乎讓全身都浸泡在水中，吃喝拉撒睡都能在水中完成，甚至連交配都行。

水豚一年四季都能夠交配繁殖，但雨季是他們交配高峰，而且還是一邊泡水一邊淋雨的交配，真的是一段濕答答的愛情故事💓

靠結網捕捉獵物的蜘蛛，在大雨將至時可就頭大了，雨水不但會沖壞蜘蛛網的結構，還會讓黏性大減，獵物也通通躲雨去。

Spiders know to take in their webs when it's going to rain.



Fun fact: A lot of spiders will actually eat their old silk (such as when they take down a web) so they can recycle the proteins used to make it. pic.twitter.com/gwu6dFbLf0 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) 2025年8月18日

所以每當下大雨時，蜘蛛最好的方式就是——把整張網吃掉！！

不要看蛛絲黏呼呼的，他可是高級蛋白質，重新吃下去不但能回收營養、暫緩飢餓，還能重新合成新的蛛絲，為下一次結網做好準備。

其實，「吃掉舊網再重編」是很多蜘蛛的日常，蛛絲容易黏上灰塵、落葉，甚至獵物身上的鱗粉或花粉，這些都會讓蜘蛛網的黏性與結構變差，所以蜘蛛常常是一邊吃房子、一邊蓋新房子。

有些蜘蛛甚至會在每天晚上就全部吃光再重結一張，為明天的狩獵行動做好萬全的準備！

無尾熊原本被認為是不用喝水的動物，他的名字Koala也是澳洲原住民語，表示「不喝水」的意思，我們一直認為無尾熊最多就是從吃下去的葉子裡補充水分。

但2020年讓我們對無尾熊又有全新的認知！！

研究人員發現無尾熊會舔著樹幹上的露水或雨水，尤其在下雨時，他們會沿著樹幹舔著雨水，一口接一口的喝雨水。

過去沒觀察到可能是因為無尾熊是夜行性動物，一天有16-22小時都在睡覺，且幾乎不下樹。

下雨天對無尾熊來說，不只涼快，更是快樂的喝水時光呢❤️

