新北首度人工孵化黑眉錦蛇成功 11條小蛇野放重返山林

10月21日適逢美國「爬蟲日」，新北市傳來令人振奮的生態保育佳音。新北市動保處今宣布，今年6月接獲消防隊轉交一籠黑眉錦蛇與蛇蛋後，經2個月悉心人工孵化，於8月成功孵出11條幼蛇，並在照養兩週後順利野放，這是新北市首次成功人工孵化黑眉錦蛇，象徵本市爬蟲保育再邁重要一步。

動保處指出，當時八里消防分隊接獲通報後，在黑眉錦蛇身旁發現15顆蛇蛋，立即將母蛇與蛇蛋送至動保處醫療中心。由於蛇蛋沒有繫帶、搬運過程稍有翻動就可能導致胚胎死亡，動保人員一路小心護送；惟母蛇因緊迫造成吻端多處磨傷，研判無法自行孵育，於是參考過往成功孵化龜殼花與紅斑蛇的經驗，改採人工控溫孵育。

此次孵化以蛭石為基質，維持濕度並將溫度控制在約28度，每週定期檢查環境狀態。經過兩個月細心照護，共成功孵出11條健康幼蛇。小蛇脫去胎皮、活動力恢復後，動保處隨即將牠們帶往合適山區野放，讓牠們重返自然棲地。

動保處說明，爬蟲類是維持生態平衡的重要一環，其中黑眉錦蛇為臺灣原生大型保育類無毒蛇，性情溫和、以鼠類為食，是農田與環境中的「鼠患剋星」，對農業與公共衛生都有正面貢獻。然而，仍有民眾因其體型龐大而誤以為具攻擊性。