雙證加持！桃消搜救犬 Emma 傷癒復出獲 IRO 廣域搜索認證
桃園市政府消防局搜救犬隊再傳捷報！特搜大隊搜救犬小組領犬員吳曜任與搜救犬Emma日前通過IRO（國際搜救犬組織）廣域搜索初級認證考試，成為同時擁有IRO瓦礫高級與廣域初級雙重認證的國際搜救犬，象徵桃園搜救犬隊在犬隻訓練與實戰能力上持續精進、成果卓越。
Emma早在2023年2月便取得IRO瓦礫搜索高級認證，當時以一張「咬雞腿」的照片成為國內知名的搜救犬明星。此次再度挑戰廣域搜索初級項目並順利通過，背後其實藏著一段動人的傷癒復出故事。
吳曜任表示，Emma在2024年中因十字韌帶斷裂，一度面臨僅6歲便須提前退役的困境。所幸在消防局長官的支持及獸醫團隊的協助下，同年9月順利完成手術，經過長達11個月的復健，不僅成功恢復體能，今年10月參與花蓮縣光復鄉的救援任務，在此次IRO評測中也通過廣域搜索犬初級認證。
他坦言，當時接連遭逢考試失利與Emma傷勢的雙重打擊，一度陷入低潮，更聽聞手術後可能影響跑步能力，讓他幾乎心灰意冷，「這段時間消防局長官跟同事是我的強大後盾，對我來說，這真的很重要」，後續為了讓Emma保有跑步能力，也尋求專科獸醫師的專業建議，術後更親自陪伴Emma一步步復健，才逐漸走出低谷。
他回憶道，自己性格較為直率，不擅表達內心的辛苦，所幸身邊有包容與支持他的長官、同事及家人，讓他在困境中不再孤單。這次與Emma共同取得「雙認證」的成果，他特別感謝這群始終不離不棄的夥伴。
桃園市政府消防局搜救犬April日前成為全台首隻通過高級路徑追蹤測驗的搜救犬。特搜隊搜救犬小組小隊長林建宏說明，路徑追蹤主要針對特定氣味尋找特定對象，本月初在大溪執行協尋任務時，April就成功尋獲走失民眾；而廣域搜索則專注於「開放性地形」（如山區、森林、公園等廣大區域）中搜尋不特定的失蹤人員，在國際救援任務中主要負責「非倒塌區」的搜尋工作。
林建宏小隊長指出，搜救犬在地震、坍塌及山域等重大災害現場中，扮演關鍵的生命搜索角色，透過持續參與國際認證與訓練交流，不僅能強化犬隻與領犬員的默契與專業，也能提升桃園市在國際救災體系中的能量與形象，未來消防局將持續推動搜救犬隊的培訓與發展，培育更多優秀的搜救犬與領犬員組合，為守護民眾生命安全持續努力。
