苗縣「人人犬舍」竟有9成犬隻遭剪聲帶 動保所：依法裁處並限期改善

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣動保所今天派員前往「人人犬舍」稽查，確認現場有9成犬隻遭剪聲帶，將依法嚴懲並限期改善。圖／動保所提供
苗栗縣公館鄉謝姓獸醫師經營的「人人犬舍」，遭動保團體指控犬舍內有種犬遭剪聲帶及不當飼養情事，苗栗縣動保所今天派員前往現場查核，雖未發現不當飼養情形，但調閱繁殖及醫療紀錄，確認現場有9成犬隻遭剪聲帶，將依法嚴懲並限期改善。

動保所指出，該犬舍核定犬隻最大飼養量為300隻，繁殖品種為吉娃娃、雪納瑞及博美等小型犬，動防所人員針對繁殖年齡、飼養密度、空間配置及犬隻聲帶情形進行複核，現場清點犬隻290隻，經查約有9成以上犬隻被業者施以聲帶整形手術降低犬隻吠叫分貝數，已違反動物保護法規定「除絕育外不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術」，依法可處業者（飼主）1萬5千元至7萬5千元罰鍰。

另發現業者使用年老、患病或不符規定的母體進行繁殖，依「特定寵物業管理辦法」規定，犬貓繁殖母體須符合健康與年齡標準，通常不得超過7歲，且每年繁殖不得超過2胎；經查確認業者已觸法，也將依違反動物保護法處5萬至25萬元罰鍰。在犬隻繁殖場所須具備合格設施方面，也有未符合規定部分，當即已限期業者改善，後續將嚴加追蹤。

據了解，謝姓獸醫師（飼主）一開始喊冤說，犬舍內約20、30隻因咳嗽或生病造成聲帶影響，有準備就醫病歷資料備查；由於犬舍內犬隻數量較多，直到下午4點多苗栗縣動防所人員才稽查完畢，並確認現場有9成犬隻遭剪聲帶。對此，謝某才初步坦承有關切除聲帶手術是他動的刀，這部分動保所也將另做裁處。

動保所強調，針對特定寵物業者或非法繁殖場檢舉案件，動防所於第一時間定派員前往稽查，若有任何虐待或不當飼養動物的行為絕不姑息，未來將加強對轄內特定寵物業者稽查頻率，民眾若發現疑似虐待或非法繁殖情事，請立即撥打1959動保通報專線，或向本縣動物保護防疫所037-320049檢舉，共同守護動物生命安全。

相關新聞

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

哈囉大家好，我是帽帽！猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

北市立動物園白犀牛「犀慧」辭世 享壽38歲

白犀牛「犀慧」（母）於18日中午離世，享壽38歲。10月18日中午12時40分，服務中心接獲遊客通報，非洲動物區有白犀牛倒臥在地。保育員於12時42分抵達現場時，白犀牛「犀慧」已躺臥不起，據初步詢問在

獨／台灣溪流發現原生種弓背青鱂 他讓美國保存百年標本「認祖歸宗」

台灣溪流原生魚種再+1！中研院生物多樣性研究博物館博士黃世彬，近年在台灣西南部溪流記錄到弓背青鱂，經形態及親緣分析比對後...

退役搜救犬「鐵雄」變身療癒犬 獲醫院領養陪伴長照長輩

搜救犬「鐵雄」二年前從台中市政府消防局搜救犬隊退役，被醫院長照單位仁馨樂活園區人員領養「鐵雄」二年來陪伴機構長輩，從搜救...

春夏「奶貓潮」湧現 新北動保處籲先觀察勿急救

每到春夏交替之際，新北市動物之家總會掀起一波「奶貓潮」，一窩又一窩小奶貓被民眾送進動物之家。新北市動保處提醒，發現奶貓時...

廣角鏡／真實版龜兔賽跑 2龜從從容容出線

屏東縣議員李世斌昨在千禧公園舉辦真實版龜兔賽跑，18隻龜、12隻兔參賽，歷經初賽、混合賽，最後4龜、2兔進入決賽一較高下...

