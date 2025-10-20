苗縣「人人犬舍」竟有9成犬隻遭剪聲帶 動保所：依法裁處並限期改善

苗栗縣公館鄉謝姓獸醫師經營的「人人犬舍」，遭動保團體指控犬舍內有種犬遭剪聲帶及不當飼養情事，苗栗縣動保所今天派員前往現場查核，雖未發現不當飼養情形，但調閱繁殖及醫療紀錄，確認現場有9成犬隻遭剪聲帶，將依法嚴懲並限期改善。

動保所指出，該犬舍核定犬隻最大飼養量為300隻，繁殖品種為吉娃娃、雪納瑞及博美等小型犬，動防所人員針對繁殖年齡、飼養密度、空間配置及犬隻聲帶情形進行複核，現場清點犬隻290隻，經查約有9成以上犬隻被業者施以聲帶整形手術降低犬隻吠叫分貝數，已違反動物保護法規定「除絕育外不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術」，依法可處業者（飼主）1萬5千元至7萬5千元罰鍰。

另發現業者使用年老、患病或不符規定的母體進行繁殖，依「特定寵物業管理辦法」規定，犬貓繁殖母體須符合健康與年齡標準，通常不得超過7歲，且每年繁殖不得超過2胎；經查確認業者已觸法，也將依違反動物保護法處5萬至25萬元罰鍰。在犬隻繁殖場所須具備合格設施方面，也有未符合規定部分，當即已限期業者改善，後續將嚴加追蹤。

據了解，謝姓獸醫師（飼主）一開始喊冤說，犬舍內約20、30隻因咳嗽或生病造成聲帶影響，有準備就醫病歷資料備查；由於犬舍內犬隻數量較多，直到下午4點多苗栗縣動防所人員才稽查完畢，並確認現場有9成犬隻遭剪聲帶。對此，謝某才初步坦承有關切除聲帶手術是他動的刀，這部分動保所也將另做裁處。

動保所強調，針對特定寵物業者或非法繁殖場檢舉案件，動防所於第一時間定派員前往稽查，若有任何虐待或不當飼養動物的行為絕不姑息，未來將加強對轄內特定寵物業者稽查頻率，民眾若發現疑似虐待或非法繁殖情事，請立即撥打1959動保通報專線，或向本縣動物保護防疫所037-320049檢舉，共同守護動物生命安全。