北市立動物園白犀牛「犀慧」辭世 享壽38歲

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市立動物園
照片取自臺北市立動物園

白犀牛「犀慧」（母）於18日中午離世，享壽38歲。10月18日中午12時40分，服務中心接獲遊客通報，非洲動物區有白犀牛倒臥在地。保育員於12時42分抵達現場時，白犀牛「犀慧」已躺臥不起，據初步詢問在場遊客表示，曾見白犀牛「犀慧」有翻滾、抽搐的狀況。 38歲的白犀牛「犀慧」已是高齡的個體，一般白犀牛族群壽命約在20-30年，圈養環境的高齡紀錄可到40至50歲，白犀牛「犀慧」的健康狀況園方一直保持密切關注。自2024年起白犀牛「犀慧」疑因年事已高，牙口不佳，難以進食較長的乾草。

北市動物園指出，今年年初約3至4月間，保育員再次觀察到食慾不佳，因此特別提供切碎的乾草和青牧草等易於入口的食物，來改善取食狀況。經調整照養後，白犀牛「犀慧」的體重仍可維持在1,640至1,650公斤左右的尚可範圍，惟近來偶爾仍有吐草團現象。獸醫與照養團隊也定期為白犀牛「犀慧」進行抽血檢查，追蹤血檢數值。

北市立動物園表示，18日下午三點半後由臺灣大學獸醫專業學院比較病理研究所連同本園獸醫師等工作同仁共同進行解剖，歷時四個小時完成解剖及採樣．初步結果判斷疑似為細菌性感染合併子宮腫瘤，最終結果仍須等待組織病理判讀及採樣最後報告後才能確認。

聚傳媒

