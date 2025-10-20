高美濕地陸蟹不只路殺危機 一出保護區還被捕捉

高美濕地被列入台中三大路殺路段，受害者主要是陸蟹。台中市議員王立任今天表示，陸蟹離開保護區後，無法可保護，屢遭民眾或移工捕捉。中市府將加強教育宣導，擬研議法規。

台中市議會今天召開財經業務質詢，民進黨籍市議員王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠質詢指出，根據「台灣動物路死觀察網」公布全國百大動物路殺熱點資料，台中市共有三處路段入列，分別為大雪山林道專1、國道1號附近以及高美濕地，分別路殺蛇類、白鷺鷥、陸蟹。

王立任表示，高美濕地是台中市重要生態地標之一，也是全台百大動物路殺熱點之一。近年屢有外籍移工或民眾捕捉陸蟹的情形。陸蟹具有陸地生活、海中產卵的生態習性，牠們會短暫離開保護區經過道路行動。

他指出，根據現行法規，濕地保護區內禁止捕捉野生動物，陸蟹走出保護區後，無明確法規禁止捕捉或規範。若陸蟹無法順利回到海中生產幼體，導致族群數量逐年下降，連帶影響以陸蟹幼體為食的海洋物種，破壞整體濕地與近海的生態平衡。

副市長黃國榮指出，教育宣導從校園做起，將會跨局處加強推廣教育路殺防治。農業局長張敬昌表示，除進行教育宣導外，會在高美濕地週遭設立告知，後續若宣導與告示的效果不佳，將朝制定地方自治條例方向努力，研議法規維護生態。