快訊

輝達進駐T17、T18協商倒數 他曝新壽瀕臨「死亡2條線」

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

高美濕地陸蟹不只路殺危機 一出保護區還被捕捉

中央社／ 台中20日電

高美濕地被列入台中三大路殺路段，受害者主要是陸蟹。台中市議員王立任今天表示，陸蟹離開保護區後，無法可保護，屢遭民眾或移工捕捉。中市府將加強教育宣導，擬研議法規。

台中市議會今天召開財經業務質詢，民進黨籍市議員王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠質詢指出，根據「台灣動物路死觀察網」公布全國百大動物路殺熱點資料，台中市共有三處路段入列，分別為大雪山林道專1、國道1號附近以及高美濕地，分別路殺蛇類、白鷺鷥、陸蟹。

王立任表示，高美濕地是台中市重要生態地標之一，也是全台百大動物路殺熱點之一。近年屢有外籍移工或民眾捕捉陸蟹的情形。陸蟹具有陸地生活、海中產卵的生態習性，牠們會短暫離開保護區經過道路行動。

他指出，根據現行法規，濕地保護區內禁止捕捉野生動物，陸蟹走出保護區後，無明確法規禁止捕捉或規範。若陸蟹無法順利回到海中生產幼體，導致族群數量逐年下降，連帶影響以陸蟹幼體為食的海洋物種，破壞整體濕地與近海的生態平衡。

副市長黃國榮指出，教育宣導從校園做起，將會跨局處加強推廣教育路殺防治。農業局長張敬昌表示，除進行教育宣導外，會在高美濕地週遭設立告知，後續若宣導與告示的效果不佳，將朝制定地方自治條例方向努力，研議法規維護生態。

高美濕地 保護區

延伸閱讀

2025台中購物節倒數4天開跑 議員批「宣傳落漆」嘸人知

不只路殺危機！高美濕地陸蟹遭移工抓來吃 議員要求禁捕捉

霸凌致學生輕生卻能撤銷處分 豐原高中涉案校安調解塗銷記過

中火罰鍰遭撤銷掀波 綠營批環保局政治操作要局長下台

相關新聞

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

哈囉大家好，我是帽帽！猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

北市立動物園白犀牛「犀慧」辭世 享壽38歲

白犀牛「犀慧」（母）於18日中午離世，享壽38歲。10月18日中午12時40分，服務中心接獲遊客通報，非洲動物區有白犀牛倒臥在地。保育員於12時42分抵達現場時，白犀牛「犀慧」已躺臥不起，據初步詢問在

獨／台灣溪流發現原生種弓背青鱂 他讓美國保存百年標本「認祖歸宗」

台灣溪流原生魚種再+1！中研院生物多樣性研究博物館博士黃世彬，近年在台灣西南部溪流記錄到弓背青鱂，經形態及親緣分析比對後...

退役搜救犬「鐵雄」變身療癒犬 獲醫院領養陪伴長照長輩

搜救犬「鐵雄」二年前從台中市政府消防局搜救犬隊退役，被醫院長照單位仁馨樂活園區人員領養「鐵雄」二年來陪伴機構長輩，從搜救...

春夏「奶貓潮」湧現 新北動保處籲先觀察勿急救

每到春夏交替之際，新北市動物之家總會掀起一波「奶貓潮」，一窩又一窩小奶貓被民眾送進動物之家。新北市動保處提醒，發現奶貓時...

廣角鏡／真實版龜兔賽跑 2龜從從容容出線

屏東縣議員李世斌昨在千禧公園舉辦真實版龜兔賽跑，18隻龜、12隻兔參賽，歷經初賽、混合賽，最後4龜、2兔進入決賽一較高下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。