退役搜救犬「鐵雄」變身療癒犬 獲醫院領養陪伴長照長輩
搜救犬「鐵雄」二年前從台中市政府消防局搜救犬隊退役，被醫院長照單位仁馨樂活園區人員領養「鐵雄」二年來陪伴機構長輩，從搜救的硬行動轉變成為醫療與動物關懷結合療癒犬，機構人員說，這是另類的「鐵漢柔情」。
退役搜救犬鐵雄最近與台灣第一位完成六大馬的女跑者、光田綜合醫院副執行長的王詩婷一起回台中市政府消防局搜救犬隊，王詩婷號召工作夥伴與親友，邀請全國動物醫院連鎖體系營運長陳亮昀一起「跟著詩婷支持搜救英雄」，送上犬用救生衣、訓練跑步機、洗澡槽、訓練背心等物資，向搜救犬及領犬員表達最深的關心與敬意。
王詩婷表示，這次捐物資行動只是出於單純的感動，每次重大天災後，她看著搜救犬和領犬員完成任務的背影，都能深深感受到在最危險的地方守護生命的他們，應該要得到同樣的關愛與照顧。
曾赴花蓮光復鄉災區擔任隨隊醫師的光田急診部高正國醫師，也參與這次送愛活動，曾見證前線救援的艱辛與搜救犬的重要角色，他表示，每隻搜救犬背後，都有領犬員與醫療團隊共同守護的努力。支持他們，就是在守護災難現場的安全與希望。
2023年，醫院長照單位仁馨樂活園區人員領養退役搜救犬「鐵雄」，二年來，鐵雄陪伴長輩，成為醫療與動物關懷結合的最佳示範。
