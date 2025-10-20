快訊

退役搜救犬「鐵雄」變身療癒犬 獲醫院領養陪伴長照長輩

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
退役搜救犬鐵雄(左二)日前和與光田醫院王詩婷副執行長回到台中市政府消防局搜救犬隊送上物資。圖／光田醫院提供
退役搜救犬鐵雄(左二)日前和與光田醫院王詩婷副執行長回到台中市政府消防局搜救犬隊送上物資。圖／光田醫院提供

搜救犬「鐵雄」二年前從台中市政府消防局搜救犬隊退役，被醫院長照單位仁馨樂活園區人員領養「鐵雄」二年來陪伴機構長輩，從搜救的硬行動轉變成為醫療與動物關懷結合療癒犬，機構人員說，這是另類的「鐵漢柔情」。

退役搜救犬鐵雄最近與台灣第一位完成六大馬的女跑者、光田綜合醫院副執行長的王詩婷一起回台中市政府消防局搜救犬隊，王詩婷號召工作夥伴與親友，邀請全國動物醫院連鎖體系營運長陳亮昀一起「跟著詩婷支持搜救英雄」，送上犬用救生衣、訓練跑步機、洗澡槽、訓練背心等物資，向搜救犬及領犬員表達最深的關心與敬意。

王詩婷表示，這次捐物資行動只是出於單純的感動，每次重大天災後，她看著搜救犬和領犬員完成任務的背影，都能深深感受到在最危險的地方守護生命的他們，應該要得到同樣的關愛與照顧。

曾赴花蓮光復鄉災區擔任隨隊醫師的光田急診部高正國醫師，也參與這次送愛活動，曾見證前線救援的艱辛與搜救犬的重要角色，他表示，每隻搜救犬背後，都有領犬員與醫療團隊共同守護的努力。支持他們，就是在守護災難現場的安全與希望。

2023年，醫院長照單位仁馨樂活園區人員領養退役搜救犬「鐵雄」，二年來，鐵雄陪伴長輩，成為醫療與動物關懷結合的最佳示範。

醫院長照單位仁馨樂活園區人員領養退役搜救犬「鐵雄」，兩年來，鐵雄陪伴長輩成為療癒犬。圖／光田醫院提供
醫院長照單位仁馨樂活園區人員領養退役搜救犬「鐵雄」，兩年來，鐵雄陪伴長輩成為療癒犬。圖／光田醫院提供

