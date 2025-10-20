春夏「奶貓潮」湧現 新北動保處籲先觀察勿急救

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市動保處提醒，發現奶貓時請勿急著帶走，牠們很可能只是貓媽媽在搬運過程中的暫時安置。圖／新北市動保處提供
每到春夏交替之際，新北市動物之家總會掀起一波「奶貓潮」，一窩又一窩小奶貓被民眾送進動物之家。新北市動保處提醒，發現奶貓時請勿急著帶走，因為牠們很可能只是貓媽媽在搬運過程中的暫時安置。過度干預，反而可能造成母子分離，減少幼貓存活的機會。

動保處呼籲，若發現奶貓，應先觀察現場環境與狀況，確認貓媽媽是否在附近，在多數情況下，母貓只是暫時外出覓食或搬運幼貓，建議至少觀察數小時以上再決定是否介入。若奶貓明顯受傷、生病或長時間未見母貓，可再協助通報或送至動物之家尋求協助。

新北市三重區三民里長謝素玲指出，過去社區內流浪貓數量過多，夜間叫聲與爭食問題常引發民怨。後來主動向動保處尋求協助，經由專業團隊進行 TNVR（誘捕、結紮、施打疫苗後原地回置）作業，經過一段時間努力後，流浪貓數量明顯下降，社區環境與居民生活品質都大幅改善。謝素玲感性表示，「真的很謝謝動保處讓我們社區和貓咪都能好好共處，大家的壓力也減輕許多。」她也在里辦公室成立認養小棧，協助推動認養、減少流浪貓數量。

謝素玲進一步指出，TNVR 是目前控制流浪貓源頭最有效、也最人道的方法。透過結紮與疫苗施打，不僅能避免無止境的「奶貓潮」，也能減少貓隻之間的爭鬥與疾病傳播，讓社區更安定、貓咪更健康。她呼籲民眾若家中或社區周邊有野生貓群，應主動聯繫動物之家安排 TNVR，由專業團隊協助進行源頭管理，齊心打造人貓共好的友善環境。

動保處表示，民眾若有發現需要協助的幼貓或野生貓群，務必透過正確管道與專業單位聯繫，共同守護動物福祉，讓人與動物都能在友善的環境中共處。

新北市三重區三民里長謝素玲在里辦公室成立認養小棧，協助推動認養、減少流浪貓數量。圖／新北市動保處提供
新北市三重區三民里長謝素玲在里辦公室成立認養小棧，協助推動認養、減少流浪貓數量。圖／新北市動保處提供
動物之家 浪貓

