影／桃機牧羊犬卸載作業時機坪逃脫 啟動野生動物因應機制
桃園國際機場昨晚19時許，發生一件牧羊犬在機坪逃竄的突發事件。桃園航勤執行華航CI-131航班入境卸載作業時，一隻旅客託運的邊境牧羊犬意外逃逸意外，機場公司接獲中華航空及桃勤公司通報後即啟動野生動物因應機制，調派人力及各式作業車輛投入搜尋，並持續監控跑道及場面安全，20時50分於南側環場道附近尋獲犬隻，並確認全程未影響航機運作。
機場公司表示，已要求航空公司及地勤單位檢討動物託運安全程序，由於野生動物逃逸至機坪對飛航作業造成危害及風險，並將要求其於SMS安全管理大會中進行改善說明，確保空側安全。
桃園航勤指出，昨晚中華航空CI-131航班抵達桃園機場，地勤人員執行卸載作業時，一託運犬隻在作業過程中因躁動衝撞籠具致使大型籠具滑下滾帶車，籠具因此受損導致犬隻逃脫。桃園航勤說明，第一線人員立即展開追尋，並同步通報機場相關單位協助處理，最終由桃機公司航務處及飼主透過寵物定位裝置成功尋回。本次作業依標準流程操作，因犬隻躁動導致突發狀況，未來將進一步檢討與精進作業流程，以強化運送安全，防杜類似情事再度發生。
