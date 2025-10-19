快訊

獨／輝達用地爭議 新壽作出新讓步 已向北市府傳達有條件合意解約

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃機牧羊犬卸載作業時機坪逃脫 啟動野生動物因應機制

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
昨晚桃機發生旅客託運的牧羊犬，在地勤進行卸載作業時意外逃脫事件。圖／threads@_y.c_0516授權提供
昨晚桃機發生旅客託運的牧羊犬，在地勤進行卸載作業時意外逃脫事件。圖／threads@_y.c_0516授權提供

桃園國際機場昨晚19時許，發生一件牧羊犬在機坪逃竄的突發事件。桃園航勤執行華航CI-131航班入境卸載作業時，一隻旅客託運的邊境牧羊犬意外逃逸意外，機場公司接獲中華航空及桃勤公司通報後即啟動野生動物因應機制，調派人力及各式作業車輛投入搜尋，並持續監控跑道及場面安全，20時50分於南側環場道附近尋獲犬隻，並確認全程未影響航機運作。

機場公司表示，已要求航空公司及地勤單位檢討動物託運安全程序，由於野生動物逃逸至機坪對飛航作業造成危害及風險，並將要求其於SMS安全管理大會中進行改善說明，確保空側安全。

桃園航勤指出，昨晚中華航空CI-131航班抵達桃園機場，地勤人員執行卸載作業時，一託運犬隻在作業過程中因躁動衝撞籠具致使大型籠具滑下滾帶車，籠具因此受損導致犬隻逃脫。桃園航勤說明，第一線人員立即展開追尋，並同步通報機場相關單位協助處理，最終由桃機公司航務處及飼主透過寵物定位裝置成功尋回。本次作業依標準流程操作，因犬隻躁動導致突發狀況，未來將進一步檢討與精進作業流程，以強化運送安全，防杜類似情事再度發生。

昨晚華航CI-131，航班旅客託運的牧羊犬於卸載作業時逃脫，造成托運籠損毀。圖／讀者提供
昨晚華航CI-131，航班旅客託運的牧羊犬於卸載作業時逃脫，造成托運籠損毀。圖／讀者提供
昨晚桃機發生旅客託運的牧羊犬，在地勤進行卸載作業時意外逃脫事件。圖／threads@_y.c_0516授權提供
昨晚桃機發生旅客託運的牧羊犬，在地勤進行卸載作業時意外逃脫事件。圖／threads@_y.c_0516授權提供

延伸閱讀

桃機一航廈電力系統升級 10/20、10/21凌晨部分航班改二航廈入境

疑越南移工網路賣穿山甲 竹縣議員臥底交易搶救

戴5000萬粉紅RM鑽表入境桃機！詐團辣妹女嫌求交保...法院再押2月

鹿港兒童沙坑浪犬群聚 民眾多次釋放誘捕犬隻 立委要求妨礙公務應開罰

相關新聞

影／桃機牧羊犬卸載作業時機坪逃脫 啟動野生動物因應機制

桃園國際機場昨晚19時許，發生一件牧羊犬在機坪逃竄的突發事件。桃園航勤執行華航CI-131航班入境卸載作業時，一隻旅客託...

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

哈囉大家好，我是帽帽！猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

外來魚種入侵坪林北勢溪 新北啟動護魚清除行動

位於新北坪林的北勢溪水質乾淨，水岸植被豐富，是許多原生魚類的良好棲地。惟近年來發現有外來種魚類入侵，造成原生魚類生存壓力...

遊客目擊翻滾抽蓄…台北市立動物園38歲白犀牛「犀慧」下午離世

台北市立動物園白犀牛「犀慧」今天下午離世。園方表示，犀慧（母）38歲3月20天，為老齡個體。中午12時40分有遊客通報...

獼猴大軍肆虐台南果園 議員籲結紮

台南山區台灣獼猴成群出沒果園、啃食果實，破壞設施造成慘重農損，甚至到寺廟、民宅搶食，造成困擾，議員蔡育輝昨天質詢指猴害日...

復育珍稀原生魚種 金門擎天水庫野放「大鱗梅氏鯿」

為守護金門珍貴的原生淡水魚類資源，金門縣政府昨在擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，釋放約800尾健康魚苗，包含大鱗梅氏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。