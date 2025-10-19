影／桃機牧羊犬卸載作業時機坪逃脫 啟動野生動物因應機制

桃園國際機場昨晚19時許，發生一件牧羊犬在機坪逃竄的突發事件。桃園航勤執行華航CI-131航班入境卸載作業時，一隻旅客託運的邊境牧羊犬意外逃逸意外，機場公司接獲中華航空及桃勤公司通報後即啟動野生動物因應機制，調派人力及各式作業車輛投入搜尋，並持續監控跑道及場面安全，20時50分於南側環場道附近尋獲犬隻，並確認全程未影響航機運作。

機場公司表示，已要求航空公司及地勤單位檢討動物託運安全程序，由於野生動物逃逸至機坪對飛航作業造成危害及風險，並將要求其於SMS安全管理大會中進行改善說明，確保空側安全。