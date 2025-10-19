外來魚種入侵坪林北勢溪 新北啟動護魚清除行動

位於新北坪林的北勢溪水質乾淨，水岸植被豐富，是許多原生魚類的良好棲地。惟近年來發現有外來種魚類入侵，造成原生魚類生存壓力。新北市農業局號召坪林在地鄉親，18日辦理「守護溪流生態系，找回原生魚的家」活動，清除外來種魚類合計108尾，還給原生魚類安全的棲地。

為了守護溪流生態系，農業局於7月先後在坪林舉辦2場講座，邀請到農業部生物多樣性研究所的葉明峰助理研究員及國立臺灣海洋大學陳義雄教授，分享溪流生態保育與封溪護漁、北勢溪之溪流魚類資源現況及生態威脅，讓在地居民認識健康生態系的特性及封溪護漁的重要性、坪林在地有哪些珍貴的原生魚種，以及入侵的外來魚種。

建立起先備知識後，便號召坪林居民捲起袖子，親自參與「守護溪流生態系，找回原生魚的家」活動，同時再次邀請到陳義雄教授及其團隊協助參加者辨識外來魚種，並一一為每隻魚記錄，不僅留下移除成果，也能更確切了解外來魚類入侵的程度。

農業局更率6都首度啟動長達14個月的原生魚類調查及外來魚類移除計畫，選定坪林北勢溪的其中1條上游金瓜寮溪當示範區域，委託教授陳義雄團隊持續監測坪林水域魚類族群動態，並計畫未來辦理在地生態復育活動。也製作坪林區常見外來種魚類簡介展板及宣傳摺頁，免費發送民眾介紹外來種魚類的外型特徵、習性、對原生生態系的危害，以及與易混淆的原生種的對照等，讓在地居民更認識家園的現況。

例如常見的外來種魚類吳郭魚，其性兇猛，領域性強，以浮游生物、藻類、水生植物碎屑、腐植質及小型動物等為食，不僅會跟原生魚類競爭食物，也有捕食原生魚類的紀錄。且吳郭魚會挖掘巢穴產卵，造成水質混濁，環境適應性又強，耐汙染、低溶氧及混濁水，對疾病的抵抗性高；繁殖力也強，生長快速，對原生生態系實為一大威脅。