快訊

不斷更新／星光大道登場！戲劇金鐘生死鬥 「星空下的黑潮島嶼」16項入圍領先

國民黨主席選情空前緊繃「鄭麗文持續領先」 朱立倫18時發表談話

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

遊客目擊翻滾抽蓄…台北市立動物園38歲白犀牛「犀慧」下午離世

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市立動物園白犀牛「犀慧」今天下午離世。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園白犀牛「犀慧」今天下午離世。圖／台北市立動物園提供

北市動物園白犀牛「犀慧」今天下午離世。園方表示，犀慧（母）38歲3月20天，為老齡個體。中午12時40分有遊客通報服務中心有白犀牛倒臥，保育員立即到現場已躺臥在地，經初步詢問遊客有看到「犀慧」翻滾抽蓄。

園方指出，今年年初3至4月，保育員觀察犀慧疑似老齡，牙口不好，不容易進食較長的乾草，故提供切碎乾草供動物食用，及提供切碎青牧草等讓動物好入口改善取食，持續追蹤動物體重體重也維持的尚可，1640至1650KG左右，但偶爾會吐草團。

獸醫皆配合定期抽血檢查追蹤血檢數值。今早動物觀察動物行動較為遲緩，保育員呼喊「犀慧」的名字，反應較慢。 12點40分接獲通報動物倒地。獸醫抵達後確認死亡。進一步訊息須待初步解剖結果。

動物園 北市

延伸閱讀

北醫引進日本微量抽血技術 僅需10滴血、5分鐘揪病因 減少抗生素使用

兒童友善醫療 北醫附醫從疫苗到抽血讓孩子安心就醫

台師大第15任校長遴選 女足抽血案嚇退挑戰者 「延長徵求」2大咖出線

上百隻貓狗也成光復鄉「災民」 獸醫召集志工24小時照護

相關新聞

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

哈囉大家好，我是帽帽！猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

遊客目擊翻滾抽蓄…台北市立動物園38歲白犀牛「犀慧」下午離世

台北市立動物園白犀牛「犀慧」今天下午離世。園方表示，犀慧（母）38歲3月20天，為老齡個體。中午12時40分有遊客通報...

獼猴大軍肆虐台南果園 議員籲結紮

台南山區台灣獼猴成群出沒果園、啃食果實，破壞設施造成慘重農損，甚至到寺廟、民宅搶食，造成困擾，議員蔡育輝昨天質詢指猴害日...

復育珍稀原生魚種 金門擎天水庫野放「大鱗梅氏鯿」

為守護金門珍貴的原生淡水魚類資源，金門縣政府昨在擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，釋放約800尾健康魚苗，包含大鱗梅氏...

企圖野放3公尺鱷魚抗議禁養令 飼主第一站遭逮送警局、鱷運回嘉義

一名經營河口鱷人工飼養場的阮姓男子，今早5時30分到立法院企圖放3公尺長的河口鱷抗議禁養政策，北市動保處派員先將鱷魚適當...

不滿農業部禁止飼養 養殖業者帶「近3米河口鱷」衝立法院抗議

嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，不滿農業部預告將禁止一般民眾飼養河口鱷，擔心生計受影響，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。