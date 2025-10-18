遊客目擊翻滾抽蓄…台北市立動物園38歲白犀牛「犀慧」下午離世

台北市立動物園白犀牛「犀慧」今天下午離世。園方表示，犀慧（母）38歲3月20天，為老齡個體。中午12時40分有遊客通報服務中心有白犀牛倒臥，保育員立即到現場已躺臥在地，經初步詢問遊客有看到「犀慧」翻滾抽蓄。

園方指出，今年年初3至4月，保育員觀察犀慧疑似老齡，牙口不好，不容易進食較長的乾草，故提供切碎乾草供動物食用，及提供切碎青牧草等讓動物好入口改善取食，持續追蹤動物體重體重也維持的尚可，1640至1650KG左右，但偶爾會吐草團。

獸醫皆配合定期抽血檢查追蹤血檢數值。今早動物觀察動物行動較為遲緩，保育員呼喊「犀慧」的名字，反應較慢。 12點40分接獲通報動物倒地。獸醫抵達後確認死亡。進一步訊息須待初步解剖結果。