獼猴大軍肆虐台南果園 議員籲結紮

台南山區台灣獼猴成群出沒果園、啃食果實，破壞設施造成慘重農損，甚至到寺廟、民宅搶食，造成困擾，議員蔡育輝昨天質詢指猴害日益嚴重，農業局4年僅捕捉20隻且都野放，建議比照遊蕩犬結紮；農業局指獼猴結紮一隻約上萬元，要看中央是否推動。

台南猴害熱區以東山、龍崎、玉井、楠西最嚴重，蔡育輝說，獼猴數量不斷增加，連農業部長陳駿季都直言再不積極處理，未來5年獼猴不僅出現在田間，還會進入市區。果農長期採用鞭炮、驅猴器等方式驅趕，但獼猴仍成群出沒，從十多隻到四、五十隻不等，農損已非單一案件，而是地方災害。

他舉東山區為例，受害最嚴重的是龍眼，接連遭獼猴破壞，今年產量不到兩成，柑橘、荔枝等作物也接連受害，果農只能無奈苦笑「種水果是給猴子吃的」。

蔡育輝認為，農業局鼓勵設置電圍網防猴害，但東山多為山地丘陵，地形破碎難以全面架設，農民認為防護效果有限，建議應比照遊蕩犬結紮或捕捉安置，從源頭抑制族群數量。

農業局表示，接獲猴害通報才會捕捉並依規定野放，單隻獼猴結紮費用高達上萬元，且須視中央政策方向而定，目前最有效的作法仍是架設電圍網防護，全市已有14案設置，政府提高補助0.2公頃8萬元，2公頃23萬元，會持續辦說明會推廣。

農業局森林及自然保育科長朱健明說，電圍網是高電壓低電流，原理類似電蚊拍，對人和動物不會產生危害，可有效嚇阻獼猴，補助項目已從早期僅限購置材料，擴大至人工費與供電器等。

朱健明表示，2017年龍崎區有農民自行投入約6萬元設置電圍網防護約三分地的果園，至今多年來未再遭受獼猴破壞，防治效果顯著，電圍網仍是防治獼猴農損最有效的方法，市府會加強宣導及協助農民申請設置，降低獼猴對農業生產的衝擊。