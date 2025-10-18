復育珍稀原生魚種 金門擎天水庫野放「大鱗梅氏鯿」

為守護金門珍貴的原生淡水魚類資源，金門縣政府昨在擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，釋放約800尾健康魚苗，包含大鱗梅氏鯿、高體鰟鮍、鯽魚及鯉魚等珍稀原生魚種，象徵金門生態保育工作再邁新階段，未來擎天水庫可作為金門原生魚類的「保種庫」及野外復育基地，有助於建立健康且穩定的原生魚族群結構。

大鱗梅氏鯿（學名Metzia mesembrinum，又稱大鱗細鯿）為國家三級保育類淡水魚，自1920年代起已在台灣本島絕跡，近年調查顯示，金門是全球僅存的大鱗梅氏鯿自然棲地，其族群數量稀少且分布有限，一度瀕臨滅絕，保育工作刻不容緩。

長期從事大鱗梅氏鯿保育的再生魚坊執行長陳光耀表示，此次野放活動選址於擎天水庫，該地位於斗門溪上游水系，屬軍方管制區，環境天然、干擾少，能有效避免因人為開發或農業灌溉造成的棲地破壞，極適合作為金門原生魚類的「保種庫」及野外復育基地。

縣府產發處指出，自2021年起金門啟動「保育類淡水魚大鱗梅氏鯿族群動態監測及保種計畫」，並由再生魚坊執行。調查發現，部分地區如田埔水庫及金沙溪出現外來魚種入侵現象，威脅原生生態，因此團隊啟動人工繁殖與移地保種。

目前已於太武池及龍陵湖建立穩定族群，至2025年9月底估計族群數分別達2萬8千餘尾及1萬5千餘尾，復育成果顯著。