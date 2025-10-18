聽新聞
0:00 / 0:00

復育珍稀原生魚種 金門擎天水庫野放「大鱗梅氏鯿」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣府昨於擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，釋放約800尾健康魚苗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府昨於擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，釋放約800尾健康魚苗。記者蔡家蓁／攝影

為守護金門珍貴的原生淡水魚類資源，金門縣政府昨在擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，釋放約800尾健康魚苗，包含大鱗梅氏鯿、高體鰟鮍、鯽魚及鯉魚等珍稀原生魚種，象徵金門生態保育工作再邁新階段，未來擎天水庫可作為金門原生魚類的「保種庫」及野外復育基地，有助於建立健康且穩定的原生魚族群結構。

大鱗梅氏鯿（學名Metzia mesembrinum，又稱大鱗細鯿）為國家三級保育類淡水魚，自1920年代起已在台灣本島絕跡，近年調查顯示，金門是全球僅存的大鱗梅氏鯿自然棲地，其族群數量稀少且分布有限，一度瀕臨滅絕，保育工作刻不容緩。

長期從事大鱗梅氏鯿保育的再生魚坊執行長陳光耀表示，此次野放活動選址於擎天水庫，該地位於斗門溪上游水系，屬軍方管制區，環境天然、干擾少，能有效避免因人為開發或農業灌溉造成的棲地破壞，極適合作為金門原生魚類的「保種庫」及野外復育基地。

縣府產發處指出，自2021年起金門啟動「保育類淡水魚大鱗梅氏鯿族群動態監測及保種計畫」，並由再生魚坊執行。調查發現，部分地區如田埔水庫及金沙溪出現外來魚種入侵現象，威脅原生生態，因此團隊啟動人工繁殖與移地保種。

目前已於太武池及龍陵湖建立穩定族群，至2025年9月底估計族群數分別達2萬8千餘尾及1萬5千餘尾，復育成果顯著。

大鱗梅氏鯿為國家三級保育類淡水魚。記者蔡家蓁／攝影
大鱗梅氏鯿為國家三級保育類淡水魚。記者蔡家蓁／攝影

金門 復育 生態保育

延伸閱讀

金門規劃25億建校舍體育場館 議員籲整合需求

大鱗梅氏鯿擎天水庫野放 金門珍稀魚類復育邁新頁

新北石門農場與台灣大學攜手 簽署備忘錄強化生態復育

全運會倒數！金門代表隊整裝待發 目標拚出歷年最佳成績

相關新聞

獼猴大軍肆虐台南果園 議員籲結紮

台南山區台灣獼猴成群出沒果園、啃食果實，破壞設施造成慘重農損，甚至到寺廟、民宅搶食，造成困擾，議員蔡育輝昨天質詢指猴害日...

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

哈囉大家好，我是帽帽！猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

復育珍稀原生魚種 金門擎天水庫野放「大鱗梅氏鯿」

為守護金門珍貴的原生淡水魚類資源，金門縣政府昨在擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，釋放約800尾健康魚苗，包含大鱗梅氏...

企圖野放3公尺鱷魚抗議禁養令 飼主第一站遭逮送警局、鱷運回嘉義

一名經營河口鱷人工飼養場的阮姓男子，今早5時30分到立法院企圖放3公尺長的河口鱷抗議禁養政策，北市動保處派員先將鱷魚適當...

不滿農業部禁止飼養 養殖業者帶「近3米河口鱷」衝立法院抗議

嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，不滿農業部預告將禁止一般民眾飼養河口鱷，擔心生計受影響，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一...

獼猴大軍侵害果園 南市議員無奈要警方去舉牌、建議結紮

台南山區面臨台灣獼猴成群出沒果園，啃食果實，破壞設施，造成果農嚴重損失，議員今在議會質詢時指出，農民陳情稱「現在山上獼猴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。