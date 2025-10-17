不滿農業部禁止飼養 養殖業者帶「近3米河口鱷」衝立法院抗議

嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，不滿農業部預告將禁止一般民眾飼養河口鱷，擔心生計受影響，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一隻近3公尺長的鱷魚北上立法院門口，意圖「野放抗議」，警方獲報用改道牌圍起並通報動保處，由於鱷魚一開始就有被用布袋和繩子綁住，頭部則有水桶套住，整起事件無人傷亡、約3小時落幕。

中正一警方指出，阮男（52歲）把有危險疑慮的鱷魚帶到立法院門口，已違反社會秩序維護法70條「養之危險動物，出入有人所在之道路、建築物或其他場所者」，帶回派出所製作筆錄後移請台北地方法院簡易庭裁處，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾表達意見應循合法途徑進行，切勿攜帶具危險性動物至公共場所，以免觸法並影響公共安全，將持續加強公共場所安全維護，確保社會秩序平穩。

據了解，該隻鱷魚後來在動保人員協助下，安全送回嘉義原飼養場；而阮男在立院前，當下控訴稱「讓大家看看鱷魚有多溫馴」。