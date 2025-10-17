快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿農業部禁止飼養 養殖業者帶「近3米河口鱷」衝立法院抗議

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一隻近3公尺長的鱷魚北上立法院門口，意圖「野放抗議」。記者翁至成／翻攝
嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一隻近3公尺長的鱷魚北上立法院門口，意圖「野放抗議」。記者翁至成／翻攝

嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，不滿農業部預告將禁止一般民眾飼養河口鱷，擔心生計受影響，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一隻近3公尺長的鱷魚北上立法院門口，意圖「野放抗議」，警方獲報用改道牌圍起並通報動保處，由於鱷魚一開始就有被用布袋和繩子綁住，頭部則有水桶套住，整起事件無人傷亡、約3小時落幕。

中正一警方指出，阮男（52歲）把有危險疑慮的鱷魚帶到立法院門口，已違反社會秩序維護法70條「養之危險動物，出入有人所在之道路、建築物或其他場所者」，帶回派出所製作筆錄後移請台北地方法院簡易庭裁處，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾表達意見應循合法途徑進行，切勿攜帶具危險性動物至公共場所，以免觸法並影響公共安全，將持續加強公共場所安全維護，確保社會秩序平穩。

據了解，該隻鱷魚後來在動保人員協助下，安全送回嘉義原飼養場；而阮男在立院前，當下控訴稱「讓大家看看鱷魚有多溫馴」。

河口鱷被譽為世界上攻擊性最強、體型最大的鱷魚之一，成體可長達5公尺、重逾500公斤，咬合力高達每平方公分數千公斤，是自然界頂級掠食者之一。

嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一隻近3公尺長的鱷魚北上立法院門口，意圖「野放抗議」。記者翁至成／翻攝
嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一隻近3公尺長的鱷魚北上立法院門口，意圖「野放抗議」。記者翁至成／翻攝
嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一隻近3公尺長的鱷魚北上立法院門口，意圖「野放抗議」。記者翁至成／翻攝
嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一隻近3公尺長的鱷魚北上立法院門口，意圖「野放抗議」。記者翁至成／翻攝

鱷魚 嘉義 立法院

延伸閱讀

立院周一再聽取海鯤艦公開報告 海軍重申：著重兩系統調校

立院三讀個資法 企業外洩資料未通報最重罰20萬

立院三讀通過韌性特別預算 政院曝最快「這時間」普發現金1萬元

業者帶鱷魚抗議企圖野放 北市警依社維法送辦

相關新聞

不滿農業部禁止飼養 養殖業者帶「近3米河口鱷」衝立法院抗議

嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，不滿農業部預告將禁止一般民眾飼養河口鱷，擔心生計受影響，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一...

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

哈囉大家好，我是帽帽！猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

獼猴大軍侵害果園 南市議員無奈要警方去舉牌、建議結紮

台南山區面臨台灣獼猴成群出沒果園，啃食果實，破壞設施，造成果農嚴重損失，議員今在議會質詢時指出，農民陳情稱「現在山上獼猴...

大鱗梅氏鯿擎天水庫野放 金門珍稀魚類復育邁新頁

為守護金門珍貴的原生淡水魚類資源，金門縣政府今天於擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，釋放約800尾健康魚苗，包含大鱗梅...

家裡來了不速之客…穿山甲藏汽車底 屏東保育人員急救援

屏東縣枋寮鄉一戶民宅日前來了「不速之客」，竟是一隻穿山甲躲到汽車的底盤。民眾報案後，警方到場發現穿山甲藏在後輪與底盤的夾...

虛驚一場！毛孩在家亂咬鋰電池 秒變火球險釀災

美國北卡羅萊納州有兩隻狗狗在家顧家，結果在客廳發現一顆鋰電池，狗狗咬破電池後，瞬間燃燒噴出火花引發火災。幸好火勢沒有延燒太久就熄滅，狗狗的主人正好是名消防員，決定把影片分享出來提醒其他飼主，要大家注意家中毛孩都玩些什麼「玩具」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。