聽新聞
0:00 / 0:00
不滿農業部禁止飼養 養殖業者帶「近3米河口鱷」衝立法院抗議
嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子，不滿農業部預告將禁止一般民眾飼養河口鱷，擔心生計受影響，今天凌晨5點半雇吊卡車載運一隻近3公尺長的鱷魚北上立法院門口，意圖「野放抗議」，警方獲報用改道牌圍起並通報動保處，由於鱷魚一開始就有被用布袋和繩子綁住，頭部則有水桶套住，整起事件無人傷亡、約3小時落幕。
中正一警方指出，阮男（52歲）把有危險疑慮的鱷魚帶到立法院門口，已違反社會秩序維護法70條「養之危險動物，出入有人所在之道路、建築物或其他場所者」，帶回派出所製作筆錄後移請台北地方法院簡易庭裁處，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。
警方呼籲，民眾表達意見應循合法途徑進行，切勿攜帶具危險性動物至公共場所，以免觸法並影響公共安全，將持續加強公共場所安全維護，確保社會秩序平穩。
據了解，該隻鱷魚後來在動保人員協助下，安全送回嘉義原飼養場；而阮男在立院前，當下控訴稱「讓大家看看鱷魚有多溫馴」。
河口鱷被譽為世界上攻擊性最強、體型最大的鱷魚之一，成體可長達5公尺、重逾500公斤，咬合力高達每平方公分數千公斤，是自然界頂級掠食者之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言