業者帶鱷魚抗議企圖野放 北市警依社維法送辦

中央社／ 台北17日電

飼養河口鱷業者今天載運1隻近3公尺鱷魚到立法院外抗議並企圖野放，經台北市動保處及警方合力圍住鱷魚，動保處已把鱷魚送回飼養場，警方將依違反社維法函送飼主。

台北市動物保護處發布新聞資料表示，經營河口鱷人工飼養場的飼主，上午5時30分因不滿中央預告禁養河口鱷，擔心影響生計，雇吊車運送1隻約近3公尺長河口鱷魚到台北抗議。

動保處表示，業者聘雇吊車抵達立法院，把全身已固定鱷魚放在立院大門外，意圖野放抗議，幸先前掌握訊息並成立專案小組，與轄區台北市警察局中正一分局嚴密監控此次抗議行動，並通知動物園鱷魚專家到場協助。

動保處與警方組成專案小組，後續以圍欄圍住業者放置的河口鱷，警方後續依違反社會秩序維護法管制業者及動物。

中正一警分局新聞資料提到，此案依違反社會秩序維護法第70條把飼主移送台北地方法院簡易庭裁處，並呼籲，民眾表達意見應循合法途徑，勿帶具危險性動物至公共場所，以免觸法及影響公共安全。

動保處表示，河口鱷咬合力強大，最長可至5公尺，若在市區逃逸，可能威脅民眾生命安全引發恐慌。此案被放置在立院大門外的鱷魚，經動物園專家現場監測鱷魚狀態，後續把鱷魚運至台北市動物之家，經檢查後與提供適當保濕及補充水分，再聘民間吊車於上午10時在動保員陪同，押運鱷魚返回飼養場。

動保處指出，此案飼主以動物當抗議籌碼，還綑綁鱷魚，未做保水並長途運輸，涉損害動物福利，將函送當地政府建議依違反動物保護法查處。

動保處表示，任何活動不應以動物當籌碼，鱷魚屬危險動物，用五花大綁及長途運輸，除造成動物緊迫受傷，若逃逸將導致他人受傷並威脅公共安全，行為人恐面臨嚴重法律責任。將持續掌握用危險動物當抗爭活動的情資，並提出因應方式，確保市民安全及動物福利。

