獼猴大軍侵害果園 南市議員無奈要警方去舉牌、建議結紮

台南山區面臨台灣獼猴成群出沒果園，啃食果實，破壞設施，造成果農嚴重損失，議員今在議會質詢時指出，農民陳情稱「現在山上獼猴比人多」，農業局4年只捕捉20隻，且之後就野放，建議比照浪犬結紮，農業局說獼猴結紮一隻約要上萬元，要視中央的政策是否推動，目前最有效的方式仍是電圍網。

市議員蔡育輝表示，台灣獼猴數量不斷增加，農業部長直言若再不積極處理，未來5年獼猴不只會出現在田間，還會進入市區，台南情況也很嚴重，果農陳情長期以來採用鞭炮聲、驅猴器等方式驅趕，但獼猴仍大舉入侵，早上、下午、甚至凌晨皆成群出沒，每群數量從十多隻到四、五十隻不等。農作損失已非單一事件，而是地方性災害。

以東山區為例，受害最嚴重的是龍眼農，原本預期颱風過後能稍有收成，沒想到接連遭獼猴破壞，今年產量不到兩成。除了龍眼外，柑橘、荔枝等作物也接連受害，面對滿山獼猴肆虐，果農只能無奈苦笑「種水果是給猴子吃的」。

蔡育輝請相關單位提供抓獼猴妙招，還無奈表示建議警方比照預防犯罪宣導，派員入山舉牌警示；他批現行防治措施效果有限，政府應比照浪犬結紮或捕捉安置方式，從源頭抑制族群數量，避免農民孤立無援。

農業局表示，民眾通報才會捕捉並依規定野放，對於議員建議結紮方式，單隻獼猴結紮費用高達上萬元，須視中央政策方向而定。現階段最實際、最有效的作法仍是設置「電圍網」防護，全市已有14案設置，政府提高補助0.2公頃8萬元，2公頃23萬元，會持續到地方辦說明會推廣。