大鱗梅氏鯿擎天水庫野放 金門珍稀魚類復育邁新頁

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為守護金門珍貴的原生淡水魚類資源，金門縣政府今天於擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，釋放約800尾健康魚苗。記者蔡家蓁／攝影
為守護金門珍貴的原生淡水魚類資源，金門縣政府今天於擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，釋放約800尾健康魚苗，包含大鱗梅氏鯿、高體鰟鮍、鯽魚及鯉魚等珍稀原生魚種，象徵金門生態保育工作再邁新階段，未來擎天水庫極可作為金門原生魚類的「保種庫」及野外復育基地，將有助於建立健康且穩定的原生魚族群結構。

這項活動由縣府產業發展處農林科長李姿維主持，並與再生魚坊執行長陳光耀、金門農工養殖科主任回兆年、金門守備大隊政戰處長吳風鎮、金門縣自來水廠及金門國家公園管理處等單位攜手合作，以實際行動落實生物多樣性保育與生態復育。

大鱗梅氏鯿（學名 Metzia mesembrinum，又稱大鱗細鯿）為國家三級保育類淡水魚，自1920年代起已在台灣本島絕跡，近年調查顯示，金門是全球僅存的大鱗梅氏鯿自然棲地，其族群數量稀少且分布有限，保育工作刻不容緩。

長期從事大鱗梅氏鯿保育的陳光耀表示，此次野放活動選址於擎天水庫，該地位於斗門溪上游水系，屬軍方管制區，環境天然、干擾少，能有效避免因人為開發或農業灌溉造成的棲地破壞，極適合作為金門原生魚類的「保種庫」及野外復育基地。再生魚坊團隊指出，擎天水庫水域的穩定性及自然性，將有助於建立健康且穩定的原生魚族群結構。

縣府產發處指出，自2021年起，在農業部林業及自然保育署支持下，金門啟動「保育類淡水魚大鱗梅氏鯿族群動態監測及保種計畫」，並由再生魚坊執行。調查發現部分地區如田埔水庫及金沙溪出現外來魚種入侵現象，威脅原生生態，因此團隊啟動人工繁殖與移地保種。目前已於太武池及龍陵湖建立穩定族群，至2025年9月底估計族群數分別達2萬8千餘尾及1萬5千餘尾，復育成果顯著。

此次擎天水庫野放，象徵金門原生魚保育邁入更廣域、系統化的新階段，對復育已滅絕於台灣本島的珍稀淡水魚具重要意義。縣府強調，未來將持續與學術單位合作，進行魚群監測與棲地管理，確保野放族群能順利融入自然環境、穩定繁衍，讓金門成為原生魚永續生態的島嶼典範。

金門縣政府今天於擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，由縣府產業發展處農林科長李姿維（右三）主持，並與再生魚坊執行長陳光耀（左四）、金門農工養殖科主任回兆年（左三）等人共同參與。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天於擎天水庫舉辦「大鱗梅氏鯿野放活動」，由縣府產業發展處農林科長李姿維、再生魚坊執行長陳光耀等人共同參與野放魚苗。記者蔡家蓁／攝影
