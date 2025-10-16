虛驚一場！毛孩在家亂咬鋰電池 秒變火球險釀災

美國北卡羅萊納州有兩隻狗狗在家顧家，結果在客廳發現一顆鋰電池，狗狗咬破電池後，瞬間燃燒噴出火花引發火災。幸好火勢沒有延燒太久就熄滅，狗狗的主人正好是名消防員，決定把影片分享出來提醒其他飼主，要大家注意家中毛孩都玩些什麼「玩具」。

據《太陽報》（The Sun）報導，「惹事」的是一隻5歲狗狗柯頓（Colton），從屋主家中監視器可以看到，牠在客廳對一個小盒子又舔又咬，不過才玩沒多久就開始冒出濃濃白煙。柯頓應該是察覺不對勁，趕緊轉身跑向廚房，另一隻狗狗也嚇得衝上樓。柯頓跑上樓梯沒幾秒，電池就爆炸成了一團火球，由於客廳鋪著地毯，火勢瞬間變大，差點就變成一場災難。

柯頓的主人薩瑟（David Sasser）心有餘悸地說，還好火勢很快就熄滅，加上他一看到監視器就趕回家，所以除了電池和地毯，沒有任何財物損失，狗狗也沒受傷。

他又好氣又好笑地說，從影片中可以看出來柯頓自己也嚇了一跳，臉上彷彿寫著：「天啊！我幹了什麼好事」。為了提醒其他主人注意家中安全，薩瑟將影片交給消防局，和大家分享自家毛孩「拆家」的畫面。

他藉著這部影片警告民眾，雖然一般情況下，鋰電池不會造成什麼危險，但要是充電充過頭、電池受損或存放不當，就可能引發火災。他提到自己本來是把鋰電池放在流理台上，但還是被柯頓發現且咬壞，提醒民眾一定要把電池放在不會被狗狗發現的地方，避免發生類似事件。