小虎斑貓受困新莊三米深水溝 動保員手工自製工具成功救援

新北動保處日前接獲民眾通報，在新莊區建安街附近水溝發現疑似小貓受困。由於小貓受困水溝深度，增加了救援難度，動保員方英傑利用束線帶，將捕昆蟲網桿與拖把棍連結，自製長約3公尺的救援工具，成功將小貓救出。

通報人黃小姐表示，清晨聽到水溝裡傳出小貓叫聲，聲音逐漸微弱，因此立即通報動保處。方英傑說，水溝環境昏暗，小貓雙手攀附在溝壁，下半身泡在汙泥中，體力可能不支。由於一般捕貓網僅約1.5公尺，無法到達，小貓的救援過程相當危急。旁觀的五金行老闆陳先生也提供拖把協助，見救援成功相當開心。

經獸醫師初步檢查後發現，貓咪僅有些許失溫，所幸並無明顯外傷，隨即給予檢查及醫療，後續也找到收養人。動保處表示，貓咪天性好奇、喜歡探索狹縫與隱蔽空間，飼主應平時檢視居家環境，防止意外發生。

動保處統計，每年近2萬件動物救援案，案件類型多元，包括受困涵洞、溪邊、快速道路或引擎蓋內等，各種情況需依地形與動物特性做妥善處置，也考驗救援人員的體力與應變能力。

為提升救援效率，動保處定期安排教育訓練，並成立毛寶貝醫療中心，提供受傷動物適當收容及醫療照護，維護動物福利。