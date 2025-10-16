快訊

LINE免費貼圖3款！「好寶寶貼紙」登場、還有「放假去」圖案上班族必備

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

中職／「12強後人生變不一樣」 陳傑憲泛淚：說沒壓力是騙人的

聽新聞
0:00 / 0:00

小虎斑貓受困新莊三米深水溝 動保員手工自製工具成功救援

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北動保處日前接獲民眾通報，在新莊區建安街附近水溝發現疑似小貓受困。圖／新北市動保處提供
新北動保處日前接獲民眾通報，在新莊區建安街附近水溝發現疑似小貓受困。圖／新北市動保處提供

新北動保處日前接獲民眾通報，在新莊區建安街附近水溝發現疑似小貓受困。由於小貓受困水溝深度，增加了救援難度，動保員方英傑利用束線帶，將捕昆蟲網桿與拖把棍連結，自製長約3公尺的救援工具，成功將小貓救出。

通報人黃小姐表示，清晨聽到水溝裡傳出小貓叫聲，聲音逐漸微弱，因此立即通報動保處。方英傑說，水溝環境昏暗，小貓雙手攀附在溝壁，下半身泡在汙泥中，體力可能不支。由於一般捕貓網僅約1.5公尺，無法到達，小貓的救援過程相當危急。旁觀的五金行老闆陳先生也提供拖把協助，見救援成功相當開心。

獸醫師初步檢查後發現，貓咪僅有些許失溫，所幸並無明顯外傷，隨即給予檢查及醫療，後續也找到收養人。動保處表示，貓咪天性好奇、喜歡探索狹縫與隱蔽空間，飼主應平時檢視居家環境，防止意外發生。

動保處統計，每年近2萬件動物救援案，案件類型多元，包括受困涵洞、溪邊、快速道路或引擎蓋內等，各種情況需依地形與動物特性做妥善處置，也考驗救援人員的體力與應變能力。

為提升救援效率，動保處定期安排教育訓練，並成立毛寶貝醫療中心，提供受傷動物適當收容及醫療照護，維護動物福利。

動保處表示，動物救援案件挑戰多元，常需仰賴民眾在第一時間通報，讓救援行動順利完成。民眾若遇需救援動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話02-2959-6353。同時提醒，遇動保人員救援時，請勿圍觀喧嘩，以免驚嚇動物。

小貓（左）經救治診治後，順利被新家庭收養。圖／新北市動保處提供
小貓（左）經救治診治後，順利被新家庭收養。圖／新北市動保處提供
動保員方英傑利用束線帶將捕昆蟲網桿與拖把棍連結，自製長約3公尺的救援工具，成功將小貓救出。圖／新北市動保處提供
動保員方英傑利用束線帶將捕昆蟲網桿與拖把棍連結，自製長約3公尺的救援工具，成功將小貓救出。圖／新北市動保處提供
動保員方英傑利用束線帶將捕昆蟲網桿與拖把棍連結，自製長約3公尺的救援工具，成功將小貓救出。圖／新北市動保處提供
動保員方英傑利用束線帶將捕昆蟲網桿與拖把棍連結，自製長約3公尺的救援工具，成功將小貓救出。圖／新北市動保處提供
動保員將小貓救出後，立刻用毛巾擦乾幫助保溫。圖／新北市動保處提供
動保員將小貓救出後，立刻用毛巾擦乾幫助保溫。圖／新北市動保處提供

動物 小貓 獸醫師

延伸閱讀

花蓮堰塞湖災後復原遇難關 雲林「清溝神車隊」跨中央山脈馳援

籃籃化身「忍者龜」！赴花蓮災區黑衣素顏入水溝鏟泥

台北信義區停車場驚見山羌亂竄狂奔！ 民眾急找動保處

屏東8旬翁開小貨車 不明原因撞路燈桿人車翻覆卡水溝

相關新聞

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

哈囉大家好，我是帽帽！猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

小虎斑貓受困新莊三米深水溝 動保員手工自製工具成功救援

新北動保處日前接獲民眾通報，在新莊區建安街附近水溝發現疑似小貓受困。由於小貓受困水溝深度，增加了救援難度，動保員方英傑利...

回響／農業部長陳駿季：自然保護區禁餵動物 年底公告

近年遊蕩犬管理失控，傷人、咬死野生動物案例層出不窮，農業部長陳駿季昨於立法院備詢時表示，農業部轄下畫設自然保護區域範圍，...

賞鳥季來臨！全球約三分之一黑面琵鷺齊聚台南度冬 26日保育季登場

黑面琵鷺回來了！今年9月已陸續飛抵台南棲息地度冬，目前已累計約300隻，今年2025黑面琵鷺保育季以「黑琵遨遊、神采飛揚...

遊蕩犬威脅生態 農業部轄下自然保護區今年底公告全面禁餵

近年遊蕩犬對人身安全與及野生動物生存造成嚴重威脅，受傷乃至致死案例層出不窮，農業部長陳駿季先前下鄉曾允諾，禁止餵食將成修...

迷途灰綠小鳥躺林口街頭…動保員救援發現是罕見過境鳥「極北柳鶯」

日前有民眾在新北林口街上，發現一隻嬌小灰綠色的小鳥，疑似因受傷無法飛行，五股動物之家動保員獲報到場後，確認無外傷，但因體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。