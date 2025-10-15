快訊

賞鳥季來臨！全球約1/3黑面琵鷺齊聚台南度冬 26日保育季登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
度冬候鳥黑面琵鷺來了！近期已有不少黑面琵鷺陸續飛抵台南七股頂山棲息地，因長途跋涉，黑面琵鷺群都還在調整適應中，不過看見黑面琵鷺現蹤已讓許多鳥友相當開心。圖／拍鳥俱樂部黃姓鳥友提供
黑面琵鷺回來了！今年9月已陸續飛抵台南棲息地度冬，目前已累計約300隻，今年2025黑面琵鷺保育季以「黑琵遨遊、神采飛揚」為主題，26日將在七股區正王府揭開序幕，市長黃偉哲今也邀請各地民眾來台南觀賞黑琵和各種冬候鳥，體驗生態旅遊，大啖新鮮海產和各種地方美食。

農業局表示，近年來黑琵保育相當成功，市長黃偉哲任內野放傷癒的18隻黑面琵鷺，有5隻8次飛回台灣，其中，在學甲濕地野放編號的T85已回來3年，在七股頂山賞鳥亭野放N44回來2年，另外，在學甲濕地野放的N49黑面琵鷺，更連續飛回來2年。

黃偉哲也說，全球黑琵族群逐年成長，2025年全球普查總數達6988隻，而台灣仍是全球黑面琵鷺最大的度冬區，約有4135隻，佔全球總數6成，而台南所記錄到的數量高達2439隻，可說是全球三分之一的黑面琵鷺都選擇台南作為度冬棲地，目前約有300隻已飛抵台南準備度冬。

農業局長李芳林指出，台南黑面琵鷺棲息地主要在學甲、北門、七股、四草等地區，在棲地的優化上也都有明顯成效，今年自國慶日後台南地區棲息的黑面琵鷺也持續增加，後續隨著北風吹起，將陸續有更多黑琵族群飛來，展開為期半年的度冬生活。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷也分享，近期確實有不少黑面琵鷺已現蹤，以台南七股頂山、嘉義布袋一帶為主，而台灣沿海地區近年來保育生態逐漸改善良好，因此有不少度冬黑面琵鷺留在台灣，且多數是不到3歲的亞成鳥，也有零星數量成鳥，主要棲息在濁水溪出海口附近，數量約有百來隻，且有逐年增加的趨勢。

另外，近期因黑面琵鷺賞鳥季來臨，但雲嘉南濱海國家風景區管理處轄內的七股頂山2棟賞鳥亭及4座涼亭，因今年7月初遭颱風吹襲損壞，不少鳥友關心修復進度。

對此，雲管處回應，目前受損結構均已拆除完畢，後續將進一步邀集相關賞鳥學會、專家學者及台江國家公園管理處等單位，共同討論重建規畫及設計方向，目前原則上以環境綠化修復為優先。雲管處也提醒，因賞鳥亭目前剩下平台構造，不建議鳥友太過靠近，避免發生危險。

農業局表示，2025黑面琵鷺保育季系列活動由由農業部林業及自然保育署、農業局與台南市生態保育學會攜手辦理，26日將在七股十份正王府登場，今年系列活動包含黑面琵鷺保護區巡禮、我愛黑琵寫生比賽、黑琵親子輕旅行及相關藝術展等，也將推出找尋市長黃偉哲親自野放的18隻黑琵活動，內容精彩豐富，歡迎有興趣的民眾踴躍參與。

黑面琵鷺回來了！今年9月已陸續飛抵台南棲息地度冬，目前已累計約有300隻，今年2025黑面琵鷺保育季以「黑琵遨遊、神采飛揚」為主題，26日將在七股區正王府揭開序幕，市長黃偉哲今也邀請各地民眾來台南賞鳥。 記者萬于甄／攝影
