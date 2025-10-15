【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

哈囉大家好，我是帽帽！

猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

今天我們一起來看看動物交流的冷知識吧！！

動物世界中，也會有自己的「方言」嗎？

在一項長達6年的研究中，科學家仔細聆聽抹香鯨的對話，結果發現生活在加勒比海的抹香鯨，講話時尾音都會多加上一個獨特的「咔噠」聲！

這個音在其他地區的抹香鯨身上完全沒出現過。

這些獨特的「口音」不只是語言上的小差別，更像是一種文化密碼——能強化族群的歸屬感，也幫助他們和家人保持連結。

咔噠！！

烏賊向來擅長用改變身體的顏色來「說話」，研究人員發現，有些公烏賊在愛情戰場上竟然會玩起「雙面間諜」的戲碼！

他們會游到另一隻公烏賊和母烏賊之間，然後神奇地讓身體一半變色。

面向母烏賊的那一側，亮出浪漫的求偶花紋；而面向競爭對手的那一側，則偽裝成母烏賊的花紋。

這樣一來，不但能騙過情敵、避開衝突，還能趁對方一頭霧水時，成功抱得美人歸。

研究團隊發現，當有好幾隻雄性在求偶時，就有39%的機率能夠觀察到這個現象，但如果只有一種公烏賊或在其他社交情境中，則完全不會有這種現象。

果然在愛情的戰場上，不耍點小心機，連墨都白噴了。

最後公佈最愛吵架的動物—蝙蝠！！

蝙蝠有多愛吵架？研究人員對22隻愛說話的埃及果蝠進行研究，從他們近15000次叫聲中，發現他們有60%的交流都在吵架！

他們吵架內容主要是搶食物、搶睡覺的位置、抱怨對方靠太近侵犯隱私，也有雌性對雄性未經允許的交配行為的斥責。

原來蝙蝠洞這麼熱鬧，並不是在開演唱會，而是吵架大會啊！？

