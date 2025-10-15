快訊

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

今天我們一起來看看動物交流的冷知識吧！！

動物世界中，也會有自己的「方言」嗎？

在一項長達6年的研究中，科學家仔細聆聽抹香鯨的對話，結果發現生活在加勒比海的抹香鯨，講話時尾音都會多加上一個獨特的「咔噠」聲！

這個音在其他地區的抹香鯨身上完全沒出現過。

這些獨特的「口音」不只是語言上的小差別，更像是一種文化密碼——能強化族群的歸屬感，也幫助他們和家人保持連結。

咔噠！！

烏賊向來擅長用改變身體的顏色來「說話」，研究人員發現，有些公烏賊在愛情戰場上竟然會玩起「雙面間諜」的戲碼！

他們會游到另一隻公烏賊和母烏賊之間，然後神奇地讓身體一半變色。

面向母烏賊的那一側，亮出浪漫的求偶花紋；而面向競爭對手的那一側，則偽裝成母烏賊的花紋。

這樣一來，不但能騙過情敵、避開衝突，還能趁對方一頭霧水時，成功抱得美人歸。

研究團隊發現，當有好幾隻雄性在求偶時，就有39%的機率能夠觀察到這個現象，但如果只有一種公烏賊或在其他社交情境中，則完全不會有這種現象。

果然在愛情的戰場上，不耍點小心機，連墨都白噴了。

最後公佈最愛吵架的動物—蝙蝠！！

蝙蝠有多愛吵架？研究人員對22隻愛說話的埃及果蝠進行研究，從他們近15000次叫聲中，發現他們有60%的交流都在吵架！

他們吵架內容主要是搶食物、搶睡覺的位置、抱怨對方靠太近侵犯隱私，也有雌性對雄性未經允許的交配行為的斥責。

原來蝙蝠洞這麼熱鬧，並不是在開演唱會，而是吵架大會啊！？

參考資料：123

帽子-Hatto

追蹤

相關新聞

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

哈囉大家好，我是帽帽！猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

遊蕩犬威脅生態 農業部轄下自然保護區今年底公告全面禁餵

近年遊蕩犬對人身安全與及野生動物生存造成嚴重威脅，受傷乃至致死案例層出不窮，農業部長陳駿季先前下鄉曾允諾，禁止餵食將成修...

迷途灰綠小鳥躺林口街頭…動保員救援發現是罕見過境鳥「極北柳鶯」

日前有民眾在新北林口街上，發現一隻嬌小灰綠色的小鳥，疑似因受傷無法飛行，五股動物之家動保員獲報到場後，確認無外傷，但因體...

授粉昆蟲瀕危嚴重 蜜蜂、蝴蝶首當其衝

生態棲息地遭破壞，蜜蜂、蝴蝶數量大幅下降！最新瀕危物種研究指出，過去十年來，歐洲野生蜜蜂瀕危種類增加超過一倍，瀕危蝴蝶的種類也從37種增加到65種。

淡水動物之家為毛寶貝健檢 呼籲飼主定期驅蟲及健檢

10月13日是「世界保健日」，新北市淡水動物之家特別為所內55隻犬、9隻貓進行全面體內外寄生蟲檢查。新北市動保處表示，寄...

跨國保育！台韓交流 守護猛禽遷徙路

近年台韓合作以衛星追蹤技術發現，部分灰面鵟鷹從南韓北部繁殖地出發，沿東岸南下經台灣再往菲律賓越冬，證實南韓繁殖族群與墾丁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。