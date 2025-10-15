狗狗便便也會「說話」！糞便顏色與狀態是守護健康關鍵

毛寶貝的健康狀況，其實就藏在每天的便便中。新北市動保處提醒飼主，犬貓的排便情況反映腸道健康與壓力指數，若出現異常應立即就醫，避免延誤治療。

目前新北市八處動物之家共收容逾1200隻犬貓，動保員每日透過觀察糞便提供第一手資訊，協助獸醫師判斷動物健康。動保處強調，寵物的腸胃健康與飲食、運動及居家環境密切相關，排便若出現腹瀉、血便或異常氣味，可能為疾病警訊。

樹林區居民劉業峰便曾因留意愛犬排便異狀，及時挽救毛孩健康。劉先生在中和動物之家認養狗狗「小靜」，日常細心觀察排便情形。日前發現小靜出現下痢及食慾不振，隨即帶往動物醫院，診斷為感染絛蟲，經過驅蟲與飲食調整後順利康復。他直言：「日常多留心一點，是照顧毛孩最實在的方式。」

新北市獸醫師公會理事長薛敦元指出，糞便是腸道健康的「晴雨表」，糞便若呈水狀、帶臭味，成年犬可先禁食半日至一日讓腸胃休息，但若持續腹瀉，甚至出現血便、嘔吐或脫水症狀，應立即就醫，尤其幼犬與老犬更需及早處理。

薛敦元表示，糞便顏色也能透露健康狀況，例如紅色或紅棕色伴隨黏液，可能為下消化道或肛門出血；黑色、黏稠如柏油狀，應警覺是否上消化道出血。若排出白色便，則須留意是否與過多鈣質、膽道阻塞有關。一般而言，正常大便呈棕褐色，偶有偏黃，與食物內容及膽汁分泌相關。