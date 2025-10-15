快訊

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

狗狗便便也會「說話」！糞便顏色與狀態是守護健康關鍵

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市動保處提醒飼主，犬貓的排便情況反映腸道健康與壓力指數，若出現異常應立即就醫，避免延誤治療。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒飼主，犬貓的排便情況反映腸道健康與壓力指數，若出現異常應立即就醫，避免延誤治療。圖／新北市動保處提供

毛寶貝的健康狀況，其實就藏在每天的便便中。新北市動保處提醒飼主，犬貓的排便情況反映腸道健康與壓力指數，若出現異常應立即就醫，避免延誤治療。

目前新北市八處動物之家共收容逾1200隻犬貓，動保員每日透過觀察糞便提供第一手資訊，協助獸醫師判斷動物健康。動保處強調，寵物的腸胃健康與飲食、運動及居家環境密切相關，排便若出現腹瀉、血便或異常氣味，可能為疾病警訊。

樹林區居民劉業峰便曾因留意愛犬排便異狀，及時挽救毛孩健康。劉先生在中和動物之家認養狗狗「小靜」，日常細心觀察排便情形。日前發現小靜出現下痢及食慾不振，隨即帶往動物醫院，診斷為感染絛蟲，經過驅蟲與飲食調整後順利康復。他直言：「日常多留心一點，是照顧毛孩最實在的方式。」

新北市獸醫師公會理事長薛敦元指出，糞便是腸道健康的「晴雨表」，糞便若呈水狀、帶臭味，成年犬可先禁食半日至一日讓腸胃休息，但若持續腹瀉，甚至出現血便、嘔吐或脫水症狀，應立即就醫，尤其幼犬與老犬更需及早處理。

薛敦元表示，糞便顏色也能透露健康狀況，例如紅色或紅棕色伴隨黏液，可能為下消化道或肛門出血；黑色、黏稠如柏油狀，應警覺是否上消化道出血。若排出白色便，則須留意是否與過多鈣質、膽道阻塞有關。一般而言，正常大便呈棕褐色，偶有偏黃，與食物內容及膽汁分泌相關。

新北動保處強調，日常觀察與定期健康檢查缺一不可，發現問題及早調整飲食及生活方式，避免小病變大病。

新北市動保處提醒飼主，犬貓的排便情況反映腸道健康與壓力指數，若出現異常應立即就醫，避免延誤治療。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒飼主，犬貓的排便情況反映腸道健康與壓力指數，若出現異常應立即就醫，避免延誤治療。圖／新北市動保處提供

動物之家 獸醫師

延伸閱讀

麵包冷凍再加熱好處多 減糖、控食慾還有助腸道健康

淡水動物之家為毛寶貝健檢 呼籲飼主定期驅蟲及健檢

鼓勵民眾認養毛孩 認養半年內新北動保處提供檢診醫療協助

3生肖秋冬健康拉警報！牛留意腸胃、這動物小心骨折

相關新聞

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

哈囉大家好，我是帽帽！猜猜看，抹香鯨、烏賊與蝙蝠這三種動物中，誰是最愛吵架的動物呢？？

遊蕩犬威脅生態 農業部轄下自然保護區今年底公告全面禁餵

近年遊蕩犬對人身安全與及野生動物生存造成嚴重威脅，受傷乃至致死案例層出不窮，農業部長陳駿季先前下鄉曾允諾，禁止餵食將成修...

迷途灰綠小鳥躺林口街頭…動保員救援發現是罕見過境鳥「極北柳鶯」

日前有民眾在新北林口街上，發現一隻嬌小灰綠色的小鳥，疑似因受傷無法飛行，五股動物之家動保員獲報到場後，確認無外傷，但因體...

授粉昆蟲瀕危嚴重 蜜蜂、蝴蝶首當其衝

生態棲息地遭破壞，蜜蜂、蝴蝶數量大幅下降！最新瀕危物種研究指出，過去十年來，歐洲野生蜜蜂瀕危種類增加超過一倍，瀕危蝴蝶的種類也從37種增加到65種。

淡水動物之家為毛寶貝健檢 呼籲飼主定期驅蟲及健檢

10月13日是「世界保健日」，新北市淡水動物之家特別為所內55隻犬、9隻貓進行全面體內外寄生蟲檢查。新北市動保處表示，寄...

跨國保育！台韓交流 守護猛禽遷徙路

近年台韓合作以衛星追蹤技術發現，部分灰面鵟鷹從南韓北部繁殖地出發，沿東岸南下經台灣再往菲律賓越冬，證實南韓繁殖族群與墾丁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。