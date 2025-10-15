清境農場雲嶺奔羊會 可愛瓦萊黑鼻羊領遊客漫遊
清境農場今天舉辦「雲嶺奔羊會」，30隻瓦萊黑鼻羊率領遊客漫遊觀山牧區，現場氣氛歡快。清境農場表示，首度舉辦「雲嶺奔羊會」，希望打造屬於清境地區的特色活動品牌。
國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天舉辦「雲嶺奔羊會」，上午在觀山牧區盛大登場，成群可愛綿羊奔跑於高山草原，場面壯觀、可愛，吸引大批遊客同歡。活動由「小羊照相館」揭開序幕，遊客近距離與綿羊互動、合影留念，接續登場的牧場大遊行讓氣氛更熱烈。
清境農場場長王仁助表示，清境地區博望新村今天辦理清境長街宴暨火把節宣傳活動，清境農場配合辦理「雲嶺奔羊會」，派出30隻瓦萊黑鼻羊讓氣氛更熱鬧，吸引約300名遊客陪同綿羊繞行觀山牧區300公尺，彷彿小型「清境奔羊節」，只是沒走到農場外台14甲線。
清境農場表示，今年首度舉辦「雲嶺奔羊會」，希望打造屬於清境地區的特色活動品牌，並非取代「清境奔羊節」，盼結合自然景觀與牧場文化，吸引更多旅客親近高山、體驗生態，農場未來將持續推出多元體驗活動，邀民眾持續來感受「雲端上的幸福牧場」。
