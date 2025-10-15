遊蕩犬威脅生態 農業部轄下自然保護區今年底公告全面禁餵

近年遊蕩犬對人身安全與及野生動物生存造成嚴重威脅，受傷乃至致死案例層出不窮，農業部長陳駿季先前下鄉曾允諾，禁止餵食將成修法方向。陳駿季今表示，預計今年底，農業部轄下畫設自然保護區域範圍全面禁止餵食動物。

本報陽光行動推出遊蕩犬管理失控調查報導，全面檢視零撲殺修法10年的現況，也直擊收容所變死牢，石虎生態熱區餵食造成犬殺一觸即發，引發各界關注。

此外，公共政策網路參與平台民眾也提案，要求禁餵食遊蕩動物、收容所應依法落實安樂死、嚴格規範飼主責任等，不過農業部後來回應強調，餵食行為仍需研議並凝聚共識。立委張雅琳日前說，私有地推動禁止餵食有其困難，但生態熱區禁餵食應要放到動保法規範，本會期也會在立法院提案。

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。陳駿季表示，針對建立系統性遊蕩犬管理機制，農業部今年底前完成石虎及草鴞特定生態熱區內遊蕩犬數量監測工作，目標遊蕩犬數量下降5%、遊蕩母犬絕育率達 80%以上；精進餵食管理方面，預計年底前完成公告，農業部轄下畫設自然保護區域範圍全面禁止餵食動物。

為掌握高風險地區及熱區犬隻族群變動，根據農業部統計，2025年截至8月底止，已完成家訪逾1.7萬戶，清查家犬數6234隻、絕育率95.2%、寵物登記比率 93.7%；清查無主犬6861隻、絕育率93.4%。

陳駿季表示，為強化寵物照護與飼主責任，已推動寵物身分證，電子化方式登錄寵物個別資訊，並於2024年12月已增列貓為應辦理登記寵物，截至今年8月底止，貓新增登記10.3萬隻，較去年同期增加10%。而自2024年1月1日起開放犬貓以外寵物飼主皆可於植入晶片後辦理寵物登記，累計登記1971隻。