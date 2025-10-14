聽新聞
0:00 / 0:00
迷途灰綠小鳥躺林口街頭…動保員救援發現是罕見過境鳥「極北柳鶯」
日前有民眾在新北林口街上，發現一隻嬌小灰綠色的小鳥，疑似因受傷無法飛行，五股動物之家動保員獲報到場後，確認無外傷，但因體力透支明顯虛弱，帶回安置。經再三比對鳥類圖鑑，確定是台灣罕見過境候鳥「極北柳鶯」。經獸醫連日細心照顧，動保員近日已安排野放，讓極北柳鶯重返天空。
極北柳鶯又名「柳串兒」，因常在柳樹枝間竄動而得名。牠繁殖於西伯利亞針葉林，是地球上遷徙距離最長的食蟲鳥類之一，體長僅11至12公分，每年9月至11月遷徙，可自斯堪地那維亞、俄羅斯西伯利亞或阿拉斯加，飛抵大陸南方、台灣、香港、菲律賓、泰國甚至印尼，單程最遠可達8千至1萬公里。
其羽色雖樸素，卻有明顯白色眉斑，鳴聲清脆嘹亮，平日以昆蟲為食，是森林除蟲的重要角色。由於長距離遷徙極為耗能，若途中遭遇逆風或偏離航道，容易因體力不支而迫降。
動保處分析，此次出現在林口的個體，即研判因能量透支而暫時迷航，幸好獲及時救援，得以恢復並繼續飛行。
鳥類攝影愛好者王巧瑩表示，柳鶯科種類繁多、外型相似度頗高，專業學者多以鳴聲差異作為鑑別依據。在台灣，極北柳鶯多僅發出聯絡或警戒的「call聲」，求偶或領域宣示的「song聲」則僅在北方繁殖地才聽得到。台灣並非牠們主要越冬地和遷徙航路範圍，若偶然意外被發現時，往往都會引起鳥迷圈騷動，爭相前往攝取珍貴鏡頭。
新北市動保處表示，每年秋冬均有大批候鳥南下過境或停棲台灣。民眾若發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先用手機拍照記錄，再撥打1959動保專線或29596353，由專業人員研判處置。切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成動物二度傷害。台灣雖非所有鳥類的主要越冬地，卻是重要的中繼站。唯有共同守護自然生態，才能讓這些遠道而來的嬌客，安全完成跨洲遷徙的驚人旅程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言