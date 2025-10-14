迷途灰綠小鳥躺林口街頭…動保員救援發現是罕見過境鳥「極北柳鶯」

日前有民眾在新北林口街上，發現一隻嬌小灰綠色的小鳥，疑似因受傷無法飛行，五股動物之家動保員獲報到場後，確認無外傷，但因體力透支明顯虛弱，帶回安置。經再三比對鳥類圖鑑，確定是台灣罕見過境候鳥「極北柳鶯」。經獸醫連日細心照顧，動保員近日已安排野放，讓極北柳鶯重返天空。

極北柳鶯又名「柳串兒」，因常在柳樹枝間竄動而得名。牠繁殖於西伯利亞針葉林，是地球上遷徙距離最長的食蟲鳥類之一，體長僅11至12公分，每年9月至11月遷徙，可自斯堪地那維亞、俄羅斯西伯利亞或阿拉斯加，飛抵大陸南方、台灣、香港、菲律賓、泰國甚至印尼，單程最遠可達8千至1萬公里。

其羽色雖樸素，卻有明顯白色眉斑，鳴聲清脆嘹亮，平日以昆蟲為食，是森林除蟲的重要角色。由於長距離遷徙極為耗能，若途中遭遇逆風或偏離航道，容易因體力不支而迫降。

動保處分析，此次出現在林口的個體，即研判因能量透支而暫時迷航，幸好獲及時救援，得以恢復並繼續飛行。

鳥類攝影愛好者王巧瑩表示，柳鶯科種類繁多、外型相似度頗高，專業學者多以鳴聲差異作為鑑別依據。在台灣，極北柳鶯多僅發出聯絡或警戒的「call聲」，求偶或領域宣示的「song聲」則僅在北方繁殖地才聽得到。台灣並非牠們主要越冬地和遷徙航路範圍，若偶然意外被發現時，往往都會引起鳥迷圈騷動，爭相前往攝取珍貴鏡頭。