快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水動物之家為毛寶貝健檢 呼籲飼主定期驅蟲及健檢

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
維持適當活動量，可避免肥胖及慢性疾病發生。圖／新北市動保處提供
維持適當活動量，可避免肥胖及慢性疾病發生。圖／新北市動保處提供

10月13日是「世界保健日」，新北市淡水動物之家特別為所內55隻犬、9隻貓進行全面體內外寄生蟲檢查。新北市動保處表示，寄生蟲部分具有人畜共通性，若未定期驅除，恐對孩童、孕婦及免疫力低下者造成健康風險，呼籲飼主平時應落實驅蟲、定期健康檢查與環境清潔，共同守護人與動物健康。

淡水動物之家獸醫師黃仲煜指出，寄生蟲可導致腸阻塞、肝肺損傷或皮膚炎，嚴重甚至造成幼犬幼貓死亡，因此所內每月例行檢查並定期施打疫苗，確保收容動物健康。

動保處指出，日前有一隻吉娃娃長期趴臥在潮濕環境，導致全身細菌感染、出現膿皮症，經剃毛後發現為接觸性皮膚病，經獸醫師藥浴及抗生素治療，一周內即完全康復，顯示早期發現與治療的重要性。

動保處也提醒，飼主平時除應注意毛孩皮膚狀況外，也要關注口腔健康。若長期未清潔，牙結石會引發牙齦發炎與疼痛，建議定期帶寵物至獸醫院檢查，必要時洗牙，以維持良好咀嚼與免疫功能。

動保處表示，動物健康與公共衛生息息相關，將持續透過動物之家、校園與社區宣導正確的飼主責任與保健知識，推廣定期驅蟲、疫苗接種與環境消毒，讓愛從健康開始，打造人與動物共好的友善城市。

飼主應定期帶犬貓進行健康檢查與預防注射。圖／新北市動保處提供
飼主應定期帶犬貓進行健康檢查與預防注射。圖／新北市動保處提供
吉娃娃長期趴在潮濕環境造成皮膚細菌感染，全身搔癢，剃毛後才發現全身有接觸性皮膚病(膿皮症)問題。圖／新北市動保處提供
吉娃娃長期趴在潮濕環境造成皮膚細菌感染，全身搔癢，剃毛後才發現全身有接觸性皮膚病(膿皮症)問題。圖／新北市動保處提供
動保處在校園進行宣導。圖／新北市動保處提供
動保處在校園進行宣導。圖／新北市動保處提供
新北市動保處持續在校園推廣正確的動物保健與飼主責任觀念。圖／新北市動保處提供
新北市動保處持續在校園推廣正確的動物保健與飼主責任觀念。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒，飼主平時應注意毛寶貝口腔健康，牙齒如經年歲使用久了，會有牙結石進而引發牙齦發炎。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒，飼主平時應注意毛寶貝口腔健康，牙齒如經年歲使用久了，會有牙結石進而引發牙齦發炎。圖／新北市動保處提供

動物之家 獸醫師

延伸閱讀

鼓勵民眾認養毛孩 認養半年內新北動保處提供檢診醫療協助

花季端上餐桌 青農張哲岳推洛神花食農旅行、遊玩淡水農村

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

新北推免費寵物照護課程 三大主題陪飼主護毛寶貝健康

相關新聞

授粉昆蟲瀕危嚴重 蜜蜂、蝴蝶首當其衝

生態棲息地遭破壞，蜜蜂、蝴蝶數量大幅下降！最新瀕危物種研究指出，過去十年來，歐洲野生蜜蜂瀕危種類增加超過一倍，瀕危蝴蝶的種類也從37種增加到65種。

淡水動物之家為毛寶貝健檢 呼籲飼主定期驅蟲及健檢

10月13日是「世界保健日」，新北市淡水動物之家特別為所內55隻犬、9隻貓進行全面體內外寄生蟲檢查。新北市動保處表示，寄...

跨國保育！台韓交流 守護猛禽遷徙路

近年台韓合作以衛星追蹤技術發現，部分灰面鵟鷹從南韓北部繁殖地出發，沿東岸南下經台灣再往菲律賓越冬，證實南韓繁殖族群與墾丁...

觀察站／面對遊蕩犬禁餵意見分歧 農業部別再閃躲

最近「廢除遺產兄弟姊妹特留分」連署附議破七千人，雖然意見非常分歧，法務部長鄭銘謙表示，這是可共同討論的議題，已委請學者進...

禁餵遊蕩犬 立委將提生態熱區先入動保法

今年七月，高雄市發生遊蕩犬咬死海泳客駭人事件，居民怒批愛媽偷餵鬧出人命，農業部長陳駿季下鄉座談，允諾禁止餵食將成修法方向...

影／國慶連假警員在台2線攔停水牛 苦思對策時見牛跳過護欄鬆一口氣

國慶日連假車潮多，台2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛在車道穿梭奔跑，員警和民眾合力攔阻，擔心引發交通事故。員警苦思對策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。