淡水動物之家為毛寶貝健檢 呼籲飼主定期驅蟲及健檢

10月13日是「世界保健日」，新北市淡水動物之家特別為所內55隻犬、9隻貓進行全面體內外寄生蟲檢查。新北市動保處表示，寄生蟲部分具有人畜共通性，若未定期驅除，恐對孩童、孕婦及免疫力低下者造成健康風險，呼籲飼主平時應落實驅蟲、定期健康檢查與環境清潔，共同守護人與動物健康。

淡水動物之家獸醫師黃仲煜指出，寄生蟲可導致腸阻塞、肝肺損傷或皮膚炎，嚴重甚至造成幼犬幼貓死亡，因此所內每月例行檢查並定期施打疫苗，確保收容動物健康。

動保處指出，日前有一隻吉娃娃長期趴臥在潮濕環境，導致全身細菌感染、出現膿皮症，經剃毛後發現為接觸性皮膚病，經獸醫師藥浴及抗生素治療，一周內即完全康復，顯示早期發現與治療的重要性。

動保處也提醒，飼主平時除應注意毛孩皮膚狀況外，也要關注口腔健康。若長期未清潔，牙結石會引發牙齦發炎與疼痛，建議定期帶寵物至獸醫院檢查，必要時洗牙，以維持良好咀嚼與免疫功能。