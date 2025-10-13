授粉昆蟲瀕危嚴重 蜜蜂、蝴蝶首當其衝

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

生態棲息地遭破壞，蜜蜂、蝴蝶數量大幅下降！最新瀕危物種研究指出，過去十年來，歐洲野生蜜蜂瀕危種類增加超過一倍，瀕危蝴蝶的種類也從37種增加到65種。生態保育專家呼籲，授粉昆蟲滋養著人們所需的水果、蔬菜和種子，需要採取緊急行動來應對這項生態危機。

授粉昆蟲受威脅

《衛報》報導，國際自然保護聯盟 (IUCN) 瀕危物種研究顯示，在歐洲擁有1928種野生蜜蜂中，至少有172個物種面臨滅絕危機，而過去十年來，歐洲瀕臨滅絕的蜜蜂種類增加超過一倍。

另外，長達14年的追蹤研究也指出，歐洲瀕臨滅絕的蝴蝶種類從37種增加到65種，種類數量成長約一倍，而一種名為沃氏粉蝶 (Pieris wollastoni) 的物種已被宣布滅絕。

國際自然保護聯盟總幹事阿吉拉爾表示，野生蜜蜂和蝴蝶等授粉昆蟲，其擁有美麗和文化意涵，也是人類健康、食物系統和經濟的生命線，並滋養著人們所需的水果、蔬菜和種子。

棲息地遭嚴重破壞

《獨立報》報導，對野生傳粉昆蟲來說，傳統的鄉村家園是絕佳的棲息地，其擁有鮮花盛開的草地滿足生存需要。然而，隨著農業和林業的密集開發，再加上生產力較低的地區面臨土地荒廢，這些都成為破壞棲息地的嚴重威脅。

如今，傳粉昆蟲適合生存的棲息地面臨破碎化，並大大增加局部物種滅絕的風險。歐盟委員會環境專員羅斯沃爾表示，作為糧食系統、生態系統和社會發展的基礎，人們需要採取緊急行動來應對這項生態危機。

【更多精采內容，詳見 】