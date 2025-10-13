禁餵遊蕩犬 立委將提生態熱區先入動保法

今年七月，高雄市發生遊蕩犬咬死海泳客駭人事件，居民怒批愛媽偷餵鬧出人命，農業部長陳駿季下鄉座談，允諾禁止餵食將成修法方向，農業部日前回應公共政策網路參與平台提案，卻稱仍需研議並凝聚共識；立委張雅琳要求生態熱區禁餵食要先放進動保法規範，她這會期會在立法院提案。

一周內，傳奇石虎「豆棗」遭犬殺，高雄海泳客遭惡犬咬死，引發群情激憤。七月初，本報陽光行動推出遊蕩犬管理失控調查報導，全面檢視零撲殺修法十年，直擊收容所變死牢，石虎生態熱區餵食造成犬殺一觸即發，引發各界關注。

公共政策網路參與平台民眾要求禁餵食、落實安樂死、從源頭改善流浪等相關提案，也一案接一案，農業部日前回應，有關不當餵養行為是否進一步納入動物保護法，仍需研議並凝聚共識；這等同又繞回原點，不少縣市動保處人員感到失望。

立委張雅琳表示，農業部之前說生態熱區範圍難以界定，且多數為私有地和農地，要在生態熱區全面禁止餵食，公權力的介入會有難度，現行動保法也沒有禁止餵養，用廢清法處罰餵食者製造髒亂，是目前唯一裁罰手段，如果餵食行為沒造成垃圾或髒亂，就無法可罰。前陣子有動保團體到農業部前抗議，要求禁餵食不應入法，動保司應該也不會把禁餵食放到修法版本。

張雅琳指出，雖然私有地推動禁止餵食有困難，但至少在公有地執行是可行的，生態熱區禁餵食應該要放到動保法規範，這樣地方政府才有法源介入，她會和農業部還有其他單位討論，這個會期就會在立法院提案。

有動保處人員指出，餵養會引發群聚、人犬衝突頻傳，全面禁餵如果不可行，應考慮責任餵養，動保司長江文全表示，前幾年台北市、新北市、台南市等透過發放餵養證、志工等方式責任餵養，但現在都已經停掉了。

原因在於犬隻餵養就會群聚，很容易造成社區與在地的緊張與對立，無法解決人犬衝突問題，因此農業部還是主張責任飼養，即飼主好好照養自己的犬隻，落實登記、絕育，以及不餵食任何其他動物。

管理遊蕩犬，農業部還有什麼辦法？江文全說，目前國內公立收容所收容量能有限，衛星收容所還在評估和盤點中，一定會考量生態環境，不會對野生動物與人群活動造成影響，但適合地段需要地方政府有意願才會進行實質規畫，所以目前還在盤點，尚未定案。