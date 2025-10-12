快訊

中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

新壽發聲明籲啟動協調機制 李四川：快提合意解約補償金

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國慶連假警員在台2線攔停水牛 苦思對策時見牛跳過護欄鬆一口氣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國慶日連假2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛在車道有步奔跑，員警和民眾合力攔阻，最後水牛跳過路旁護欄，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
國慶日連假2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛在車道有步奔跑，員警和民眾合力攔阻，最後水牛跳過路旁護欄，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝

國慶日連假車潮多，台2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛車道穿梭奔跑，員警和民眾合力攔阻，擔心引發交通事故。員警苦思對策時，這頭水牛竟然自行跳過路旁護欄，跑到路外草地，結束一場虛驚。

新北市瑞芳警方今天說，昨天下午接獲報案，指在台2線指標102公里處，有頭水頭在路上「散步」，過往車輛擔心撞上減速，造成塞車。

福隆派出所警員吳佳韋、林文洋趕往現場，看到水牛在車道間緩步行走，員警和熱心民眾設法攔阻，希望牠待在路側，別走入車道，但水牛反而可能因為受到驚嚇，在車道雙向奔跑，出現驚險畫面，行經當地的車輛紛紛停下，等水牛情緒穩定一點再緩慢通過。

台2線道路靠海岸一則有設護欄，道路外側是自行車道，再往外是一大片草地。正當員警要如何避免水牛繼續停留車道，可能釀災之時，水牛突然一躍而起，跳過護欄跑向草地。因為出乎意料，警員還大喊了一聲「喔」，然後回報「趕到草皮了」。

警方今天表示，目前還不知道這頭水牛是誰養的，這頭牛昨天進入草地後停留至今，沒有明顯危害，警方將繼續訪查，希望飼主出面帶回處理。

國慶日連假2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛在車道有步奔跑，員警和民眾合力攔阻，最後水牛跳過路旁護欄，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
國慶日連假2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛在車道有步奔跑，員警和民眾合力攔阻，最後水牛跳過路旁護欄，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
國慶日連假2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛在車道有步奔跑，員警和民眾合力攔阻，最後水牛跳過路旁護欄，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
國慶日連假2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛在車道有步奔跑，員警和民眾合力攔阻，最後水牛跳過路旁護欄，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
國慶日連假2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛在車道有步奔跑，員警和民眾合力攔阻，最後水牛跳過路旁護欄，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
國慶日連假2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛在車道有步奔跑，員警和民眾合力攔阻，最後水牛跳過路旁護欄，結束一場虛驚。記者邱瑞杰／翻攝

水牛 車道

延伸閱讀

台南古蹟區國慶連假湧人潮 收入創歷年同期新高

影／國慶連假最後一天中午過後湧北返車潮台1線楓港段北上調撥車道

國慶連假收假日連3追撞事故釀回堵 下午11壅塞路段曝光

加強連假交通執法 台南警國慶查獲毒駕男 起獲毒品重達77克

相關新聞

高雄柴山猴子虐殺鴿子？ 畫面殘忍網友看不下去喊「刪除」

高雄柴山台灣獼猴數量眾多，不時與山友及動物園遊客發生人猴衝突，今天更有網友在網路社群發布一隻猴子疑似虐待鴿子，將動也不動...

影／國慶連假警員在台2線攔停水牛 苦思對策時見牛跳過護欄鬆一口氣

國慶日連假車潮多，台2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛在車道穿梭奔跑，員警和民眾合力攔阻，擔心引發交通事故。員警苦思對策...

守護猛禽遷徙路 墾管處：韓國繁殖族群與墾丁過境族群具直接連結

深化東亞地區猛禽遷徙研究與保育合作，墾丁國家公園管理處昨在高雄師範大舉辦台韓猛禽研究與保育交流會，探討赤腹鷹及灰面鵟鷹的...

日本奈良鹿總量管制 專家籲台灣借鏡

日本奈良的鹿是著名的觀光景物，「奈良鹿」在街道與遊客近距離互動。專家說，由於奈良也有人鹿衝突，日本政府對保護區外的奈良鹿...

鹿群啃食樹木 威脅墾丁自然保留區

恆春社頂的梅花鹿族群增加，不僅造成墾丁高位珊瑚礁自然保留區的樹木因鹿群啃食、磨角而減損，導致植物多樣性下降，影響生態平衡...

墾丁鹿衝釀交通事故 只能聲請國賠

墾丁梅花鹿經多年復育繁衍，鹿群從國家公園擴散至恆春半島，估算有三千六百隻，鹿群數量及範圍擴張，人鹿接觸、衝突增加，交通事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。