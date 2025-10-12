影／國慶連假警員在台2線攔停水牛 苦思對策時見牛跳過護欄鬆一口氣

國慶日連假車潮多，台2線新北市福隆路段竟然出現一頭水牛在車道穿梭奔跑，員警和民眾合力攔阻，擔心引發交通事故。員警苦思對策時，這頭水牛竟然自行跳過路旁護欄，跑到路外草地，結束一場虛驚。

新北市瑞芳警方今天說，昨天下午接獲報案，指在台2線指標102公里處，有頭水頭在路上「散步」，過往車輛擔心撞上減速，造成塞車。

福隆派出所警員吳佳韋、林文洋趕往現場，看到水牛在車道間緩步行走，員警和熱心民眾設法攔阻，希望牠待在路側，別走入車道，但水牛反而可能因為受到驚嚇，在車道雙向奔跑，出現驚險畫面，行經當地的車輛紛紛停下，等水牛情緒穩定一點再緩慢通過。

台2線道路靠海岸一則有設護欄，道路外側是自行車道，再往外是一大片草地。正當員警要如何避免水牛繼續停留車道，可能釀災之時，水牛突然一躍而起，跳過護欄跑向草地。因為出乎意料，警員還大喊了一聲「喔」，然後回報「趕到草皮了」。