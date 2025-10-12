綠蠵龜與玳瑁遭廢棄漁網纏繞 澎湖漁民解困救援

澎湖花嶼漁民昨天出海作業，發現漂流的廢棄漁網，上面纏繞綠蠵龜與玳瑁珍貴保育類海龜，立即在海上救援，並放回大海。漁民的做法展現良好保育觀念，獲得地方讚揚。

家住澎湖花嶼的顏興德偕同兒子昨天趁國慶連假的好天氣出海作業。小漁船剛從花嶼港出海，就發現在海上漂流的廢棄漁網，上面纏繞著2隻正在掙扎的海龜，其中1隻是綠蠵龜，另1隻則是玳瑁。父子立即停船，拉起漁網，小心翼翼剪斷纏繞在海龜身上的漁網。確認2隻小海龜外觀無異狀、活動力正常後，當場重新野放回大海。

澎湖農漁局秘書薛皆音表示，獲救的2隻海龜分別為保育類的綠蠵龜與玳瑁，感謝熱心民眾及時救援，也提醒民眾，若在海上發現海龜，應通報農漁局或海巡等單位，不得獵捕，以免觸法。