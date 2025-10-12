快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

綠蠵龜與玳瑁遭廢棄漁網纏繞 澎湖漁民解困救援

中央社／ 澎湖縣12日電

澎湖花嶼漁民昨天出海作業，發現漂流的廢棄漁網，上面纏繞綠蠵龜與玳瑁珍貴保育類海龜，立即在海上救援，並放回大海。漁民的做法展現良好保育觀念，獲得地方讚揚。

家住澎湖花嶼的顏興德偕同兒子昨天趁國慶連假的好天氣出海作業。小漁船剛從花嶼港出海，就發現在海上漂流的廢棄漁網，上面纏繞著2隻正在掙扎的海龜，其中1隻是綠蠵龜，另1隻則是玳瑁。父子立即停船，拉起漁網，小心翼翼剪斷纏繞在海龜身上的漁網。確認2隻小海龜外觀無異狀、活動力正常後，當場重新野放回大海。

澎湖農漁局秘書薛皆音表示，獲救的2隻海龜分別為保育類的綠蠵龜與玳瑁，感謝熱心民眾及時救援，也提醒民眾，若在海上發現海龜，應通報農漁局或海巡等單位，不得獵捕，以免觸法。

海龜 澎湖 綠蠵龜

延伸閱讀

洗完澡浴室門打不開 澎湖女隔窗狂呼救5消防員撬開2道門鎖尷尬救人

2025亞洲風翼錦標賽 70名翼帆好手在澎湖競技

國民黨魁之爭 鄭麗文團隊跨海澎湖宣講理念

台聯黨主席周倪安戶籍遷澎湖馬公 訪市場宣傳理念

相關新聞

高雄柴山猴子虐殺鴿子？ 畫面殘忍網友看不下去喊「刪除」

高雄柴山台灣獼猴數量眾多，不時與山友及動物園遊客發生人猴衝突，今天更有網友在網路社群發布一隻猴子疑似虐待鴿子，將動也不動...

守護猛禽遷徙路 墾管處：韓國繁殖族群與墾丁過境族群具直接連結

深化東亞地區猛禽遷徙研究與保育合作，墾丁國家公園管理處昨在高雄師範大舉辦台韓猛禽研究與保育交流會，探討赤腹鷹及灰面鵟鷹的...

日本奈良鹿總量管制 專家籲台灣借鏡

日本奈良的鹿是著名的觀光景物，「奈良鹿」在街道與遊客近距離互動。專家說，由於奈良也有人鹿衝突，日本政府對保護區外的奈良鹿...

鹿群啃食樹木 威脅墾丁自然保留區

恆春社頂的梅花鹿族群增加，不僅造成墾丁高位珊瑚礁自然保留區的樹木因鹿群啃食、磨角而減損，導致植物多樣性下降，影響生態平衡...

墾丁鹿衝釀交通事故 只能聲請國賠

墾丁梅花鹿經多年復育繁衍，鹿群從國家公園擴散至恆春半島，估算有三千六百隻，鹿群數量及範圍擴張，人鹿接觸、衝突增加，交通事...

墾丁梅花鹿吸客 地方盼打造「台灣奈良」

墾丁觀光曾經享譽國際，近年卻因消費太貴等現象，出現遊墾丁不如玩沖繩等「黑墾丁」言論，造成觀光的嚴峻挑戰。地方人士說，墾丁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。