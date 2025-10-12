綠蠵龜與玳瑁遭廢棄漁網纏繞 澎湖漁民解困救援
澎湖花嶼漁民昨天出海作業，發現漂流的廢棄漁網，上面纏繞綠蠵龜與玳瑁珍貴保育類海龜，立即在海上救援，並放回大海。漁民的做法展現良好保育觀念，獲得地方讚揚。
家住澎湖花嶼的顏興德偕同兒子昨天趁國慶連假的好天氣出海作業。小漁船剛從花嶼港出海，就發現在海上漂流的廢棄漁網，上面纏繞著2隻正在掙扎的海龜，其中1隻是綠蠵龜，另1隻則是玳瑁。父子立即停船，拉起漁網，小心翼翼剪斷纏繞在海龜身上的漁網。確認2隻小海龜外觀無異狀、活動力正常後，當場重新野放回大海。
澎湖農漁局秘書薛皆音表示，獲救的2隻海龜分別為保育類的綠蠵龜與玳瑁，感謝熱心民眾及時救援，也提醒民眾，若在海上發現海龜，應通報農漁局或海巡等單位，不得獵捕，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言