高雄柴山猴子虐殺鴿子？ 畫面殘忍網友看不下去喊「刪除」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄柴山一隻台灣獼猴抓著鴿子不斷拔毛、又拋又甩，後來這隻鴿子動也不動，疑似已經死亡。圖／取自臉書高雄柴山樂遊交流
高雄柴山台灣獼猴數量眾多，不時與山友及動物園遊客發生人猴衝突，今天更有網友在網路社群發布一隻猴子疑似虐待鴿子，將動也不動的鴿子拖曳在地、徒手撕裂遺體的影片內容。有人覺得這是自然生態物競天擇，也有網友覺得畫面太殘忍，既然有時間拍攝為何不去解救鴿子，影片內容引發熱議。

臉書「高雄柴山樂遊交流」今天有人PO出台灣獼猴與鴿子互動影片，有隻獼猴將鴿子抓在手上拔毛、又拋又甩，起初鴿子還會拍動翅膀用力掙扎，最後動也不動，任由猴子不停拔取羽毛。

影片上網後，有網友覺得畫面「好殘忍」，建議刪除，也有人質疑「光顧拍攝，為何不去救？」，但也有網友認為影片內容是「食物鏈的一環，就當生態教育片觀賞」、「動物界跟人類一樣，沒有什麼好奇怪的，獼猴也是雜食性動物」。

另方面，也有人擔心說，以前誤以為獼猴是吃素的，猴子會殺害鴿子，就會傷害小孩子，動物園區應該多注意。

壽山動物園主任莊絢智表示，台灣獼猴常搶遊客食物，但沒見過牠們傷害鴿子，更未發生過傷害小孩的案例，會進一步了解相關情形。

台灣獼猴共存推廣協會認為，影片內容不夠完整，也有可能是鴿子受傷被獼猴撿走玩耍，台灣獼猴本來就是雜食性動物，不是凶性大發才獵食小動物，建議遊客或山友見狀不用干涉。

高雄柴山一隻台灣獼猴抓著鴿子不斷拔毛、又拋又甩，後來這隻鴿子動也不動，疑似已經死亡。圖／取自臉書高雄柴山樂遊交流
台灣獼猴 壽山動物園 鴿子

