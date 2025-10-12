守護猛禽遷徙路 墾管處：韓國繁殖族群與墾丁過境族群具直接連結

深化東亞地區猛禽遷徙研究與保育合作，墾丁國家公園管理處昨在高雄師範大舉辦台韓猛禽研究與保育交流會，探討赤腹鷹及灰面鵟鷹的遷徙生態與保育策略。墾管處表示，近年台韓合作以衛星追蹤技術發現，部分灰面鵟鷹從韓國北部繁殖地出發，沿東岸南下經台灣再往菲律賓越冬，證實韓國繁殖族群與墾丁過境族群間具直接連結，為跨國保育決策提供重要依據。

台灣位處東亞遷徙線交會樞紐，每年秋季有數十萬隻猛禽受氣候與地形導引，在恆春半島上空形成壯觀「萬鷹齊飛」景象。

「今年赤腹鷹調查數量已突破40萬隻，刷新30年來觀測紀錄」，墾管處長陳乾隆說，墾丁不僅是台灣自然寶庫，更是東亞猛禽遷徙重要樞紐，透過台韓交流，看見跨國合作力量，未來以保育為橋梁，串聯東亞天空，讓每隻猛禽能安全完成遷徙旅程。

墾管處指出，灰面鵟鷹是中型猛禽，棲息在森林間，以小型哺乳類與昆蟲為主食，是東亞遷徙性指標物種。過去因獵捕及標本需求曾導致族群下降，隨墾丁國家公園設立及野生動物保育法實施，透過宣導、執法與社區協作，族群逐步回穩。

墾管處從1980年代起推動長期監測與教育推廣，建立完整的調查資料庫，並成為東亞—澳洲遷飛路線夥伴關係（EAAFP）重要觀測節點。未來以科學監測為基礎，持續推動國際研究合作、環境教育與生態旅遊結合，促進公眾參與，推動在地永續發展。

這次交流會，首次邀請台韓雙方學者對「跨國研究連結」、「技術經驗分享」及「生態教育推廣」三大主軸，兼具學術深度與實務應用。

嘉義大學教授蔡若詩分享草鴞的田野調查與夜行性猛禽監測技術；韓國首爾大學教授崔昶溶及慶熙大學教授金漢圭介紹赤腹鷹與灰面鵟鷹的繁殖現況與族群監測成果，揭示北亞繁殖地與南亞越冬地間的遷徙關聯。