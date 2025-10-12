快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

聽新聞
0:00 / 0:00

守護猛禽遷徙路 墾管處：韓國繁殖族群與墾丁過境族群具直接連結

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今年過境恆春半島的赤腹鷹突破40萬隻，創下30多年的調查紀錄。圖／墾管處提供
今年過境恆春半島的赤腹鷹突破40萬隻，創下30多年的調查紀錄。圖／墾管處提供

深化東亞地區猛禽遷徙研究與保育合作，墾丁國家公園管理處昨在高雄師範大舉辦台韓猛禽研究與保育交流會，探討赤腹鷹及灰面鵟鷹的遷徙生態與保育策略。墾管處表示，近年台韓合作以衛星追蹤技術發現，部分灰面鵟鷹從韓國北部繁殖地出發，沿東岸南下經台灣再往菲律賓越冬，證實韓國繁殖族群與墾丁過境族群間具直接連結，為跨國保育決策提供重要依據。

台灣位處東亞遷徙線交會樞紐，每年秋季有數十萬隻猛禽受氣候與地形導引，在恆春半島上空形成壯觀「萬鷹齊飛」景象。

「今年赤腹鷹調查數量已突破40萬隻，刷新30年來觀測紀錄」，墾管處長陳乾隆說，墾丁不僅是台灣自然寶庫，更是東亞猛禽遷徙重要樞紐，透過台韓交流，看見跨國合作力量，未來以保育為橋梁，串聯東亞天空，讓每隻猛禽能安全完成遷徙旅程。

墾管處指出，灰面鵟鷹是中型猛禽，棲息在森林間，以小型哺乳類與昆蟲為主食，是東亞遷徙性指標物種。過去因獵捕及標本需求曾導致族群下降，隨墾丁國家公園設立及野生動物保育法實施，透過宣導、執法與社區協作，族群逐步回穩。

墾管處從1980年代起推動長期監測與教育推廣，建立完整的調查資料庫，並成為東亞—澳洲遷飛路線夥伴關係（EAAFP）重要觀測節點。未來以科學監測為基礎，持續推動國際研究合作、環境教育與生態旅遊結合，促進公眾參與，推動在地永續發展。

這次交流會，首次邀請台韓雙方學者對「跨國研究連結」、「技術經驗分享」及「生態教育推廣」三大主軸，兼具學術深度與實務應用。

嘉義大學教授蔡若詩分享草鴞的田野調查與夜行性猛禽監測技術；韓國首爾大學教授崔昶溶及慶熙大學教授金漢圭介紹赤腹鷹與灰面鵟鷹的繁殖現況與族群監測成果，揭示北亞繁殖地與南亞越冬地間的遷徙關聯。

墾管處指出，安排台韓學者與民眾座談，透過討論與經驗交流，深化社區參與，讓公眾對猛禽保育議題認識，展現科研與教育結合的在地實踐。

墾丁國家公園管理處舉辦台韓猛禽研究與保育交流會，邀集台韓學者共同研討遷徙猛禽保育策略，促進東亞區域跨國合作。圖／墾管處提供
墾丁國家公園管理處舉辦台韓猛禽研究與保育交流會，邀集台韓學者共同研討遷徙猛禽保育策略，促進東亞區域跨國合作。圖／墾管處提供
墾丁國家公園管理處長陳乾隆說明，每年秋季吸引眾多賞鳥與攝影愛好者齊聚墾丁觀賞猛禽遷徙，此次交流會更是推動台韓保育合作的新起點。圖／墾管處提供
墾丁國家公園管理處長陳乾隆說明，每年秋季吸引眾多賞鳥與攝影愛好者齊聚墾丁觀賞猛禽遷徙，此次交流會更是推動台韓保育合作的新起點。圖／墾管處提供
台、韓學者與民眾面對面座談，分享研究成果與保育經驗，深化社區參與與生態教育推廣。圖／墾管處提供
台、韓學者與民眾面對面座談，分享研究成果與保育經驗，深化社區參與與生態教育推廣。圖／墾管處提供
每年秋季數十萬隻猛禽飛越恆春半島上空，形成壯觀「萬鷹齊飛」景象，展現台灣作為東亞遷徙樞紐的生態重要地位。圖／墾管處提供
每年秋季數十萬隻猛禽飛越恆春半島上空，形成壯觀「萬鷹齊飛」景象，展現台灣作為東亞遷徙樞紐的生態重要地位。圖／墾管處提供

墾管處 族群 墾丁

延伸閱讀

燃燒青春！高雄女孩勇闖韓國見習 熱血逐夢

大陸旅客錯峰遊韓國 仍難逃被「逼」命運：走兩步就聽到說中文

台男泰國出事！毛衣暗藏8隻保育動物涉走私 曼谷機場遭活逮

桃園虎頭山迎秋季候鳥潮 赤腹鷹今年過境數量逾5千隻

相關新聞

守護猛禽遷徙路 墾管處：韓國繁殖族群與墾丁過境族群具直接連結

深化東亞地區猛禽遷徙研究與保育合作，墾丁國家公園管理處昨在高雄師範大舉辦台韓猛禽研究與保育交流會，探討赤腹鷹及灰面鵟鷹的...

日本奈良鹿總量管制 專家籲台灣借鏡

日本奈良的鹿是著名的觀光景物，「奈良鹿」在街道與遊客近距離互動。專家說，由於奈良也有人鹿衝突，日本政府對保護區外的奈良鹿...

鹿群啃食樹木 威脅墾丁自然保留區

恆春社頂的梅花鹿族群增加，不僅造成墾丁高位珊瑚礁自然保留區的樹木因鹿群啃食、磨角而減損，導致植物多樣性下降，影響生態平衡...

墾丁鹿衝釀交通事故 只能聲請國賠

墾丁梅花鹿經多年復育繁衍，鹿群從國家公園擴散至恆春半島，估算有三千六百隻，鹿群數量及範圍擴張，人鹿接觸、衝突增加，交通事...

墾丁梅花鹿吸客 地方盼打造「台灣奈良」

墾丁觀光曾經享譽國際，近年卻因消費太貴等現象，出現遊墾丁不如玩沖繩等「黑墾丁」言論，造成觀光的嚴峻挑戰。地方人士說，墾丁...

鼓勵民眾認養毛孩 認養半年內新北動保處提供檢診醫療協助

為鼓勵更多民眾認養毛孩，新北市動保處提供半年內檢診醫療協助，減輕飼主面對突發醫療的擔憂；凡是成功認養犬貓，還可享有終身免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。