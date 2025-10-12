屏東去年移除11巢外來種家麻雀 鳥友又目擊2雌
屏東車城福安宮去年出現外來種家麻雀群聚繁衍，為全台首例。屏東縣政府移除11窩巢後，鳥友推估仍有9雄2雌在逃。7日有鳥友在恆春機場附近再度目擊2雌，鳥會籲關注。
屏東縣野鳥學會常務理事吳正文告訴中央社記者，7日有鳥友在恆春機場北側民宅旁樹上，發現2隻家麻雀雌鳥，混在一群本土樹麻雀中。發現地點僅離去年巢位福安宮約3公里，由於家麻雀無長距離移動習性，雖無法確定為去年逃逸個體，也不無可能。
吳正文說，現非繁殖季期間，樹麻雀不會固定返巢，在樹間活動不利捕捉，僅能持續監測，也籲請鳥友協助追蹤關注，如發現家麻雀蹤跡，可通報或上傳eBird，如確定巢位即可進行移除。
吳正文表示，家麻雀原產於歐洲、中東、中亞、南亞到中南半島，現已廣泛入侵擴散至南北美洲及紐澳等地，是強勢入侵物種，蘭嶼也疑似出現家麻雀與樹麻雀雜交案例。家麻雀體型較本土樹麻雀大，若族群擴散恐打壓樹麻雀生存空間。
2024年4月中華鳥會通報林業保育署屏東分署，觀測到家麻雀在福安宮百葉窗築巢。屏東縣政府農業處隨即展開移除作業，在屏東鳥會建議下採霧網圍捕，去年4至6月間共移除窩巢11個，捕捉移除2隻雄鳥、9隻雌鳥及6隻雛鳥。屏東鳥會依家麻雀一夫一妻制繁殖推估，族群至少有11雄11雌，去年起可能有9雄2雌在逃。
家麻雀除了體型較樹麻雀略大外，羽色也有些差異。依eBird相關資訊，雄鳥頭頂羽色呈灰色，雌鳥整體為淡褐色，有淺黃色眉線。
