快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

屏東去年移除11巢外來種家麻雀 鳥友又目擊2雌

中央社／ 屏東縣12日電

屏東車城福安宮去年出現外來種家麻雀群聚繁衍，為全台首例。屏東縣政府移除11窩巢後，鳥友推估仍有9雄2雌在逃。7日有鳥友在恆春機場附近再度目擊2雌，鳥會籲關注。

屏東縣野鳥學會常務理事吳正文告訴中央社記者，7日有鳥友在恆春機場北側民宅旁樹上，發現2隻家麻雀雌鳥，混在一群本土樹麻雀中。發現地點僅離去年巢位福安宮約3公里，由於家麻雀無長距離移動習性，雖無法確定為去年逃逸個體，也不無可能。

吳正文說，現非繁殖季期間，樹麻雀不會固定返巢，在樹間活動不利捕捉，僅能持續監測，也籲請鳥友協助追蹤關注，如發現家麻雀蹤跡，可通報或上傳eBird，如確定巢位即可進行移除。

吳正文表示，家麻雀原產於歐洲、中東、中亞、南亞到中南半島，現已廣泛入侵擴散至南北美洲及紐澳等地，是強勢入侵物種，蘭嶼也疑似出現家麻雀與樹麻雀雜交案例。家麻雀體型較本土樹麻雀大，若族群擴散恐打壓樹麻雀生存空間。

2024年4月中華鳥會通報林業保育署屏東分署，觀測到家麻雀在福安宮百葉窗築巢。屏東縣政府農業處隨即展開移除作業，在屏東鳥會建議下採霧網圍捕，去年4至6月間共移除窩巢11個，捕捉移除2隻雄鳥、9隻雌鳥及6隻雛鳥。屏東鳥會依家麻雀一夫一妻制繁殖推估，族群至少有11雄11雌，去年起可能有9雄2雌在逃。

家麻雀除了體型較樹麻雀略大外，羽色也有些差異。依eBird相關資訊，雄鳥頭頂羽色呈灰色，雌鳥整體為淡褐色，有淺黃色眉線。

麻雀 屏東縣政府 鳥會

延伸閱讀

小行星命名「恆春」 建城150年大禮

10天內2起死亡車禍 屏科大男大生校園騎機車疑自摔身亡

慶祝恆春建城150周年 新發現小行星命名「恆春」

屏東民眾穿國旗裝、揮舞小國旗 歡慶國慶日

相關新聞

守護猛禽遷徙路 墾管處：韓國繁殖族群與墾丁過境族群具直接連結

深化東亞地區猛禽遷徙研究與保育合作，墾丁國家公園管理處昨在高雄師範大舉辦台韓猛禽研究與保育交流會，探討赤腹鷹及灰面鵟鷹的...

日本奈良鹿總量管制 專家籲台灣借鏡

日本奈良的鹿是著名的觀光景物，「奈良鹿」在街道與遊客近距離互動。專家說，由於奈良也有人鹿衝突，日本政府對保護區外的奈良鹿...

鹿群啃食樹木 威脅墾丁自然保留區

恆春社頂的梅花鹿族群增加，不僅造成墾丁高位珊瑚礁自然保留區的樹木因鹿群啃食、磨角而減損，導致植物多樣性下降，影響生態平衡...

墾丁鹿衝釀交通事故 只能聲請國賠

墾丁梅花鹿經多年復育繁衍，鹿群從國家公園擴散至恆春半島，估算有三千六百隻，鹿群數量及範圍擴張，人鹿接觸、衝突增加，交通事...

墾丁梅花鹿吸客 地方盼打造「台灣奈良」

墾丁觀光曾經享譽國際，近年卻因消費太貴等現象，出現遊墾丁不如玩沖繩等「黑墾丁」言論，造成觀光的嚴峻挑戰。地方人士說，墾丁...

鼓勵民眾認養毛孩 認養半年內新北動保處提供檢診醫療協助

為鼓勵更多民眾認養毛孩，新北市動保處提供半年內檢診醫療協助，減輕飼主面對突發醫療的擔憂；凡是成功認養犬貓，還可享有終身免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。