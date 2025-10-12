日本奈良鹿總量管制 專家籲台借鏡

日本奈良的鹿是著名的觀光景物，「奈良鹿」在街道與遊客近距離互動。專家說，由於奈良也有人鹿衝突，日本政府對保護區外的奈良鹿有總量管制，反觀墾丁梅花鹿族群量增速快，應及早部署。

奈良縣的奈良公園屬保護區，約一千六百頭鹿群受高度保護。管理區在最外圍，鹿群增加後鹿滿為患，闖入農家、破壞農作的案件愈發嚴重，政府開放捕獵。

容生態有限公司研究員梁又仁說，曾有日本學者來台調查梅花鹿時提及，日本鼓勵獵人取得狩獵執照，每年要殺掉十七萬隻梅花鹿，以控管數量，但總量仍持續成長。台灣梅花鹿數量雖不超過五千隻，日本學者覺得很少，但看到台灣鹿群分布的密度，又覺得不可思議地高。

墾管處調查，去年底梅花鹿約三千六百隻。梁又仁說，母鹿數量占整體六到七成，一半可以生育，因此鹿的數量近三年到五年已翻倍成長，局部密度高且分布不平均，衍生的人鹿衝突問題會漸漸出現。

學者評估梅花鹿密度宜控制在每平方公里二點二六至十八點四三隻，但社頂一帶已達四十至五十隻梅花鹿，已超過適宜數字，因此造成人鹿交通事故頻繁，農家也叫苦。

墾管處表示，會定期調查了解野外族群量、密度、分布範圍、棲地利用等基礎生態資訊，作為經營管理的參考依據。