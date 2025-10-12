聽新聞
日本奈良鹿總量管制 專家籲台借鏡

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
餵食仙貝給奈良公園裡的鹿，是件讓遊客又愛又怕的體驗。法新社
餵食仙貝給奈良公園裡的鹿，是件讓遊客又愛又怕的體驗。法新社

日本奈良的鹿是著名的觀光景物，「奈良鹿」在街道與遊客近距離互動。專家說，由於奈良也有人鹿衝突，日本政府對保護區外的奈良鹿有總量管制，反觀墾丁梅花鹿族群量增速快，應及早部署。

奈良縣的奈良公園屬保護區，約一千六百頭鹿群受高度保護。管理區在最外圍，鹿群增加後鹿滿為患，闖入農家、破壞農作的案件愈發嚴重，政府開放捕獵。

容生態有限公司研究員梁又仁說，曾有日本學者來台調查梅花鹿時提及，日本鼓勵獵人取得狩獵執照，每年要殺掉十七萬隻梅花鹿，以控管數量，但總量仍持續成長。台灣梅花鹿數量雖不超過五千隻，日本學者覺得很少，但看到台灣鹿群分布的密度，又覺得不可思議地高。

墾管處調查，去年底梅花鹿約三千六百隻。梁又仁說，母鹿數量占整體六到七成，一半可以生育，因此鹿的數量近三年到五年已翻倍成長，局部密度高且分布不平均，衍生的人鹿衝突問題會漸漸出現。

學者評估梅花鹿密度宜控制在每平方公里二點二六至十八點四三隻，但社頂一帶已達四十至五十隻梅花鹿，已超過適宜數字，因此造成人鹿交通事故頻繁，農家也叫苦。

墾管處表示，會定期調查了解野外族群量、密度、分布範圍、棲地利用等基礎生態資訊，作為經營管理的參考依據。

墾丁梅花鹿吸客 地方盼打造「台灣奈良」

墾丁觀光曾經享譽國際，近年卻因消費太貴等現象，出現遊墾丁不如玩沖繩等「黑墾丁」言論，造成觀光的嚴峻挑戰。地方人士說，墾丁...

日本奈良鹿總量管制 專家籲台借鏡

日本奈良的鹿是著名的觀光景物，「奈良鹿」在街道與遊客近距離互動。專家說，由於奈良也有人鹿衝突，日本政府對保護區外的奈良鹿...

鹿群啃食樹木 威脅墾丁自然保留區

恆春社頂的梅花鹿族群增加，不僅造成墾丁高位珊瑚礁自然保留區的樹木因鹿群啃食、磨角而減損，導致植物多樣性下降，影響生態平衡...

墾丁鹿衝釀交通事故 只能聲請國賠

墾丁梅花鹿經多年復育繁衍，鹿群從國家公園擴散至恆春半島，估算有三千六百隻，鹿群數量及範圍擴張，人鹿接觸、衝突增加，交通事...

鼓勵民眾認養毛孩 認養半年內新北動保處提供檢診醫療協助

為鼓勵更多民眾認養毛孩，新北市動保處提供半年內檢診醫療協助，減輕飼主面對突發醫療的擔憂；凡是成功認養犬貓，還可享有終身免...

加拿大拒絕30隻白鯨轉移大陸 海洋樂園：不撥款就安樂死

加拿大安大略省（Ontario）知名海洋主題樂園「海洋樂園」（Marineland）向政府申請把30條白鯨轉移到珠海長隆海洋王國，當局以不鼓勵圈養為由拒絕。

