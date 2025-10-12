墾丁鹿衝釀交通事故 只能聲請國賠

墾丁梅花鹿經多年復育繁衍，鹿群從國家公園擴散至恆春半島，估算有三千六百隻，鹿群數量及範圍擴張，人鹿接觸、衝突增加，交通事故頻傳，墾丁國家公園管理處委外調查二○二○年到二○二四年至少發生卅三起，去年起在墾管處轄區發生「人鹿車禍」已無法獲公共意外責任險理賠，只能聲請國賠。

近年墾丁汽機車與梅花鹿碰撞的鹿衝事故頻傳，多為鹿死人傷，二○二三年五月廿八日謝姓男子騎車與鹿相撞傷重不治，成為「人鹿皆亡」首例。

墾管處去年委外託評估梅花鹿野外族群報告，收集二○二○年到二○二四年鹿衝事故出險等資料，收集卅三筆相關人鹿衝突事件，十四次發生在台廿六線船帆石路段，龍磐公園路段發生五次，發生月分以一月和四月較高。

報告顯示，有記載詳細地點的鹿衝事故，船帆石路段在福容飯店到船帆石聚落間共有七起，顯示該區段是車禍熱區，分析原因與環境特性和梅花鹿密度有關，該區域地形平緩、公路速限較高、道路兩旁皆為森林環境，會降低駕駛對路旁物體注意力；另外，家犬追逐梅花鹿，可能會促使梅花鹿奔跑、快速穿越，增加車禍事故機率。

因鹿衝事故頻傳，墾管處二○二一年至二○二三年招標投保公共意外責任險，每人傷亡理賠最高六百萬元、財損五百萬元。統計三年間共廿四件獲理賠，因理賠案件過多，保險公司獲利低、財損壓力大，二○二四年起標案流標十多次，墾管處只好將梅花鹿從理賠條件剔除，今年初終於決標，但在墾管處轄區發生鹿衝事故，民眾只能聲請國賠。

墾管處為減少鹿衝事故，在梅花鹿出沒熱點設立告示牌，請駕駛減速慢行；並提醒民眾梅花鹿容易出沒的時間為夜間及清晨，相對昏暗、視線不佳，用路人更要多加注意。