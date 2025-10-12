聽新聞
墾丁鹿衝釀交通事故 只能聲請國賠

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
墾丁梅花鹿復育卅年來族群繁衍量大增，近年人鹿衝突、交通意外多。記者劉學聖／攝影
墾丁梅花鹿復育卅年來族群繁衍量大增，近年人鹿衝突、交通意外多。記者劉學聖／攝影

墾丁梅花鹿經多年復育繁衍，鹿群從國家公園擴散至恆春半島，估算有三千六百隻，鹿群數量及範圍擴張，人鹿接觸、衝突增加，交通事故頻傳，墾丁國家公園管理處委外調查二○二○年到二○二四年至少發生卅三起，去年起在墾管處轄區發生「人鹿車禍」已無法獲公共意外責任險理賠，只能聲請國賠

近年墾丁汽機車與梅花鹿碰撞的鹿衝事故頻傳，多為鹿死人傷，二○二三年五月廿八日謝姓男子騎車與鹿相撞傷重不治，成為「人鹿皆亡」首例。

墾管處去年委外託評估梅花鹿野外族群報告，收集二○二○年到二○二四年鹿衝事故出險等資料，收集卅三筆相關人鹿衝突事件，十四次發生在台廿六線船帆石路段，龍磐公園路段發生五次，發生月分以一月和四月較高。

報告顯示，有記載詳細地點的鹿衝事故，船帆石路段在福容飯店到船帆石聚落間共有七起，顯示該區段是車禍熱區，分析原因與環境特性和梅花鹿密度有關，該區域地形平緩、公路速限較高、道路兩旁皆為森林環境，會降低駕駛對路旁物體注意力；另外，家犬追逐梅花鹿，可能會促使梅花鹿奔跑、快速穿越，增加車禍事故機率。

因鹿衝事故頻傳，墾管處二○二一年至二○二三年招標投保公共意外責任險，每人傷亡理賠最高六百萬元、財損五百萬元。統計三年間共廿四件獲理賠，因理賠案件過多，保險公司獲利低、財損壓力大，二○二四年起標案流標十多次，墾管處只好將梅花鹿從理賠條件剔除，今年初終於決標，但在墾管處轄區發生鹿衝事故，民眾只能聲請國賠。

墾管處為減少鹿衝事故，在梅花鹿出沒熱點設立告示牌，請駕駛減速慢行；並提醒民眾梅花鹿容易出沒的時間為夜間及清晨，相對昏暗、視線不佳，用路人更要多加注意。

墾丁 梅花鹿 交通事故 國賠 墾管處

墾丁梅花鹿吸客 地方盼打造「台灣奈良」

墾丁觀光曾經享譽國際，近年卻因消費太貴等現象，出現遊墾丁不如玩沖繩等「黑墾丁」言論，造成觀光的嚴峻挑戰。地方人士說，墾丁...

日本奈良鹿總量管制 專家籲台借鏡

日本奈良的鹿是著名的觀光景物，「奈良鹿」在街道與遊客近距離互動。專家說，由於奈良也有人鹿衝突，日本政府對保護區外的奈良鹿...

鹿群啃食樹木 威脅墾丁自然保留區

恆春社頂的梅花鹿族群增加，不僅造成墾丁高位珊瑚礁自然保留區的樹木因鹿群啃食、磨角而減損，導致植物多樣性下降，影響生態平衡...

