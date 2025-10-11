鼓勵民眾認養毛孩 認養半年內新北動保處提供檢診醫療協助

為鼓勵更多民眾認養毛孩，新北市動保處提供半年內檢診醫療協助，減輕飼主面對突發醫療的擔憂；凡是成功認養犬貓，還可享有終身免費狂犬病疫苗。若選擇認養高齡或殘疾犬貓，更能獲得每年一次的免費健康檢查與2000點「新北幣」優惠，用實質支持守護認養家庭。

日前五股動物之家有一隻名叫「白阿姨」的老狗被帶回家後，飼主發現牠氣色不好、出現嚴重貧血，心急之下趕緊回到動物之家求助。獸醫師仔細檢查後，確認牠是感染血液寄生蟲，隨即進行治療，讓白阿姨逐漸恢復活力。

還有另一隻高齡犬「宇宙」，因眼球嚴重突出影響生活，同樣回到動物之家接受手術，經獸醫團隊協助完成眼球摘除後，也順利重拾健康。

宇宙的飼主江婉綺，同時也是動物之家志工，江婉綺分享，自己有照顧老年犬的經驗，對老年犬特別有感情，決定將宇宙帶回家，雖然知道牠的身體狀況需要更多照顧，但她並不畏懼。

江婉綺說，宇宙手術後恢復得很好，因為有動保處的醫療支援，還有每年免費健檢與新北幣的補助，讓我在照顧牠的路上更有信心。江婉綺呼籲，希望更多人勇敢選擇認養老年動物，因為每一段生命都值得被溫柔對待，而牠們也能帶來獨一無二的陪伴。