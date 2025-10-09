基隆老鷹4死後又架新鳥網 議員許睿慈：目無法紀、科技監控防範

基隆市七堵山區日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設逾百公尺鳥網，導致4隻老鷹慘死，附近山頭竟又架設起新鳥網。議員許睿慈批設網者目無法紀，應劃定警戒區域與提升巡查密度，引進科技裝備擴大監控範圍。市府表示，研議在七堵山區設監控設施可行性。

許睿慈為行銷基隆觀光景點及關懷中高齡長者、獨居長者及弱勢族群，去年與合法人工飼養的猛禽「哈里斯鷹」、「紅鳶」一起拍年曆捐助長者，她當模特兒與老鷹合體拍照，對猛禽有一份特殊情感也關切保育的問題。

許睿慈說，距發現黑鳶死亡僅10天，舊網尚未完全拆除，竟在七堵—安樂交界山頭又發現新鳥網，架網人士無視法治，也凸顯基隆預防機制的不足。架網造成保育類動物死亡，不僅破壞生態，也可能觸犯野生動物保育法、刑法相關規定。

許睿慈要求市府必須提出具體改善與精進措施，建議三項作為：

一、立即劃定警戒區域與提升巡查密度，將七堵、安樂交界山區列為 生態警示監控區，針對早、晚鳥類活動時段加強巡查，與警察單位合作地毯式搜索。 二、引進科技裝備，擴大監控範圍，運用無人機、熱感攝影、夜視鏡頭等科技偵測工具，對無路徑、隱密山區進行空拍偵察，彌補人工巡查的盲點。 三、設立舉發獎勵及通報平台，設置舉發獎勵金，鼓勵市民提供鳥網與架陷線索。通報後應有處理回饋與透明進度回報，以維護市民信心。 四、即刻啟動法規制定與檢討制度流程，檢討體系漏洞，包括巡查頻率、資源協調、跨機關整合等問題，應修訂地方罰則，加重架設鳥網或捕捉保育鳥類的責任，提高震懾力。

將在下次的議會定期會中，要求動保所提交鳥網案件的完整改善報告與時間表，呼籲大家若在山區發現鳥網、可疑陷阱或網具，請立即撥 1999 通報動保所，並提供地點、照片與線索，還給黑鳶與所有保育鳥類一個安全的家。