加拿大拒絕30隻白鯨轉移大陸 海洋樂園：不撥款就安樂死

香港01／ 撰文：洪怡霖
加拿大安大略省知名海洋主題樂園「海洋樂園」（Marineland）白鯨。 美聯社
加拿大安大略省知名海洋主題樂園「海洋樂園」（Marineland）白鯨。 美聯社

加拿大安大略省（Ontario）知名海洋主題樂園「海洋樂園」（Marineland）向政府申請把30條白鯨轉移到中國珠海長隆海洋王國，當局以不鼓勵圈養為由拒絕。園方再請求聯邦政府提供資金以繼續照顧30條白鯨不果後，上周五（10月3日）向政府發出信函，指若無資金，只能對白鯨實施安樂死

在經歷多年的動物福利問題和財務困境之後，「海洋樂園」原希望把30頭白鯨轉移到珠海長隆海洋王國，但遭到聯邦政府拒絕。政府表示，不想讓這些鯨魚在未來遭受圈養表演的命運，這違反加拿大2019年通過的一項法律。

為能夠繼續照顧這批白鯨，「海洋樂園」再請求聯邦政府提供資金，但又一次遭到政府拒絕，加拿大漁業部長Joanne Thompson表示這並「不合適」。

「海洋樂園」上周五向政府發信函稱，由於缺乏資金並逐漸停止運營，園方現在可能不得不對白鯨實施安樂死，並指這是「部長決定的直接後果」。

Joanne Thompson周一晚回信給「海洋樂園」時稱，渥太華不會用緊急資金來救援牠們，「儘管海洋樂園多年來一直在圈養這些鯨魚，但至今仍未制定可行的替代方案，這並不意味着加拿大政府有責任承擔你們的費用。」

她說，安大略省政府應發揮重要作用，因為動物福利屬於省級管轄範圍。聯邦政府和安大略省政府正互相敦促對方救助這30條白鯨。

香港01

