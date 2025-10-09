鼬獾頭卡玻璃罐險窒息 動保處獸醫急救助脫困後野放
新北市樹林區日前有民眾發現，一隻鼬獾疑為了捕食玻璃罐內昆蟲，結果頭部深陷罐中，動彈不得，不但一路跌跌撞撞，還因空間狹窄呼吸困難，痛苦掙扎。所幸動保人員迅速救治，重獲自由。
獸醫師黃仲煜接手後發現，鼬獾頭部緊緊卡死在玻璃罐內，若強行拉扯，可能造成更嚴重傷害。安全起見，他先替鼬獾施打麻醉，待其進入安穩狀態後，再小心翼翼將玻璃罐取下。經過細心處理，鼬獾終於順利脫困，恢復自由。
後續檢查顯示，鼬獾除了因長時間受困而飢餓虛弱外，並無明顯外傷。醫療團隊在牠甦醒後，先提供食物補充體力，待狀況完全恢復，再施打狂犬病疫苗，由動保人員將其帶回原棲地野放。
黃仲煜表示，鼬獾是台灣常見野生動物，屬食肉目鼬科，外型與貂相似，體型中等，主要以昆蟲、果實、小型動物為食，習性機警而多在夜間活動，常出沒於山區或丘陵地，鼬獾在維護生態平衡上扮演重要角色。
他也提醒，鼬獾是台灣狂犬病的重要宿主之一，近年確診病例主要集中於野生鼬獾，因此與鼬獾過度接觸可能存在狂犬病感染風險。
新北市動保處呼籲，民眾應妥善處理玻璃瓶罐及其他廢棄物，避免造成野生動物受困；同時切勿隨意接觸或飼養鼬獾，若遭咬傷或抓傷，務必立即清洗傷口並就醫評估是否需接種狂犬病疫苗。遇見受困或受傷的野生動物，請立即通報動保處或相關單位，由專業人員協助處理，才能確保人畜安全與生態平衡。
