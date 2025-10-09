快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

4老鷹掛網慘死又架新網 謝國樑痛斥：不要以身試法

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
4老鷹掛網慘死又架新網，謝國樑痛斥：告誡非法業者不要以身試法。記者游明煌／攝影
4老鷹掛網慘死又架新網，謝國樑痛斥：告誡非法業者不要以身試法。記者游明煌／攝影

基隆市七堵山區日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設逾百公尺鳥網，導致4隻老鷹慘死，附近山頭又被架設新鳥網。市長謝國樑痛斥告誡非法業者不要以身試法。

謝國樑說，黑鳶的問題大家都非常關心，針對如何加強護作為在國慶日後市府會發新聞稿，說明市府最近的作為及政策，並可以召開公聽會，聽聽各界對黑鳶保護的各項建議。

針對七堵山區又出現新鳥網，謝國樑痛斥不法架鳥網行為，他說，他要告誡這些非法架網者，不論是業者或所有相關人等，將嚴重破壞動物保育作為，請不要以身試法。

基隆動保所日前接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤今年剛出生保育類黑鳶「橘M9」黑鳶「金桔」，停留在七堵區山區過久未移動，疑遭非法鳥網纏住。

9月30日會同猛禽會及基隆鳥會勘查，未料該人煙罕至山區竟然出現巨大鳥網，不僅沿著山脊架設，還跨越兩處山頭，範圍相當龐大。動保人員報警緝凶，懷疑可能是抓捕賽鴿「擄鴿勒索」集團所為。

謝國樑 基隆 動物

延伸閱讀

又被架新鳥網！基隆七堵山區非法鳥網釀4老鷹慘死後…加強查緝

14家魚行訪日豊洲與築地市場 謝國樑：崁仔頂將轉型品牌經營

基隆4老鷹慘死⋯遇老鷹嘉年華大遊行 謝國樑：研議加強保護

太平青鳥書店22日熄燈 謝國樑盼公私協力活化空間

相關新聞

【動物冷知識】毛毛蟲變蝴蝶還記得被電過！動物記憶力比你想的還強

哈囉大家好，我是帽帽！你有想過嗎？當毛毛蟲經歷蛹化後成蝶，蝴蝶還會保留毛毛蟲時期的記憶嗎？

4老鷹掛網慘死又架新網 謝國樑痛斥：不要以身試法

基隆市七堵山區日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設逾百公尺鳥網，導致4隻老鷹慘死，附近山頭又被架設新鳥網。市長謝國樑痛斥告誡...

又被架新鳥網！基隆七堵山區非法鳥網釀4老鷹慘死後…加強查緝

基隆市七堵、安樂交界處日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設逾百公尺鳥網，導致4隻老鷹慘死，已拆除部分鳥網，因遍布太廣尚未全數...

浪貓「幾吉」化身萌療癒大使進駐桃園監獄 以陪伴和磨蹭療癒收容人

誰曾想浪浪在冷峻的監獄高牆內也能華麗轉身，用磨蹭和陪伴悄悄地執行暖心「治癒任務」！桃園監獄今年3月從台北監獄認養2隻絕育...

長得可愛也不行！農業部預告641物種禁飼養及輸出入 浣熊也在列

農業部今依據「動物保護法」第8條規定，預告「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」修正草案，將禁止一般家庭民眾飼養641種具劇毒...

繼「111」拿好康…台北動物園再推免費入園 雙十當天限這身份

台北市立動物園今年歡慶111周年，繼上周推出「111」幸運數字享好禮活動，吸引各界熱烈迴響，園方今天再宣布國慶日好康，凡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。