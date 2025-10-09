4老鷹掛網慘死又架新網 謝國樑痛斥：不要以身試法

基隆市七堵山區日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設逾百公尺鳥網，導致4隻老鷹慘死，附近山頭又被架設新鳥網。市長謝國樑痛斥告誡非法業者不要以身試法。

謝國樑說，黑鳶的問題大家都非常關心，針對如何加強護作為在國慶日後市府會發新聞稿，說明市府最近的作為及政策，並可以召開公聽會，聽聽各界對黑鳶保護的各項建議。

針對七堵山區又出現新鳥網，謝國樑痛斥不法架鳥網行為，他說，他要告誡這些非法架網者，不論是業者或所有相關人等，將嚴重破壞動物保育作為，請不要以身試法。

基隆動保所日前接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤今年剛出生保育類黑鳶「橘M9」黑鳶「金桔」，停留在七堵區山區過久未移動，疑遭非法鳥網纏住。

9月30日會同猛禽會及基隆鳥會勘查，未料該人煙罕至山區竟然出現巨大鳥網，不僅沿著山脊架設，還跨越兩處山頭，範圍相當龐大。動保人員報警緝凶，懷疑可能是抓捕賽鴿「擄鴿勒索」集團所為。