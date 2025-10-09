【動物冷知識】毛毛蟲變蝴蝶還記得被電過！動物記憶力比你想的還強

哈囉大家好，我是帽帽！你有想過嗎？當毛毛蟲經歷蛹化後成蝶，蝴蝶還會保留毛毛蟲時期的記憶嗎？

我連上週晚餐吃什麼都不記得了，哪會記得這麼久的事？？今天我們一起來看動物記憶力的冷知識吧！！

毛毛蟲蛹化後，會在蛹裡經歷溶化重塑的過程。從肥肥胖胖的身軀，轉變成身體纖細並長有翅膀，最終羽化成蝶。

經歷過這麼大的變化，他們的記憶也會重置嗎？蝴蝶還會有毛毛蟲時期的記憶嗎？

科學家就對一種名為菸草天蛾的幼蟲進行實驗，他們先是用一種簡單的有機化學物質——乙酸乙酯的氣味來吸引幼蟲，當幼蟲靠近後就會遭受輕微的電擊...有需要做到這樣嗎Σ(◉౪◉ )

久而久之毛毛蟲就會開始避開乙酸乙酯的氣味，延續到羽化成蛾後，他們仍保有毛毛蟲時期的記憶，有意的避開這些氣味。

毛毛蟲童年心理陰影面積非常大啊(´•ω•̥`)

你還記得你上週晚餐吃了什麼嗎？笑死我連昨天晚餐吃什麼都忘了🤷🏻‍♂️

不過烏賊記得唷！

科學家對 24 隻烏賊進行了記憶測試，其中一半是 10 至 12 個月大的烏賊——還未成年，另一半是 24 個月大的烏賊，與 90 多歲的人類相同。

研究結果，年老的烏賊和年輕的烏賊表現一樣好，甚至有許多年長的烏賊表現得更好。

烏賊的記憶力並不會隨著年紀增長而衰老，他們仍可以記住吃了什麼、在哪裡、什麼時候吃的，並以此來規劃未來的進食決定。

烏鴉的記憶力又如何呢？有一位大學教授做了一項實驗。

他戴上一張恐怖的面具，並捕捉了校園中的7隻烏鴉。隨後在烏鴉腳上綁上腳環進行識別後，就將他們放走。

雖然烏鴉沒受到傷害，但被捕捉的經驗非常不好，他們記住了！

而後他帶著面具在校園閒晃、喂鳥，遇到了53隻烏鴉，有47隻對著他大吼大叫！

與最初捕獲的7隻烏鴉相比，這一數量大幅增加，表明這些烏鴉能夠識別威脅人類並將這種知識傳遞給他們的親屬，這也是動物在野外的生存、避開危險或先發制人的策略之一。

一直過了17年後，教授再次戴著面具在校園走動時，才沒有再聽到任何烏鴉對他尖叫了。

